Chocolates Garoto vai doar ovos de Páscoa para 50 instituições do ES

Ovos de Páscoa serão doados a 800 instituições do Brasil Crédito: Agência Brasil

O Grupo Nestlé, do qual faz parte a Chocolates Garoto , entrou no clima de solidariedade em meio à pandemia do coronavírus e vai doar 1,5 milhão de ovos de Páscoa a 800 entidades de 500 municípios do país inteiro. Aqui para o Espírito Santo serão contempladas quase 50 instituições.

“São ovos Nestlé e Garoto todos feitos na fábrica em Vila Velha, onde produzimos todos os ovos do grupo. Esses ovos já estão pendurados nos pontos de venda e os nossos parceiros vão tirar de lá e fazer a logística levando para essas instituições”, contou o vice-presidente de Chocolates da Nestlé Garoto, Liberato Milo, ao comentar que as entregas vão acontecer até domingo (12) e sempre assegurando o distanciamento social.

O executivo contou ainda que a loja da Garoto, em Vila Velha, foi fechada e os ovos que estavam no estabelecimento estão sendo doados para hospitais da região. “Nós, no Brasil, estamos passando por um momento muito diferente e mostrar compaixão é a coisa justa a ser feita. Queremos trazer essa alegria e me sinto honrado de podermos fazer esse bem agora”, frisou Liberato ao citar que as doações estão acontecendo em conjunto com a Americanas.

EMPRESA APOSTA NO E-COMMERCE PARA REDUZIR PREJUÍZOS

Com a pandemia do coronavírus e a adoção em todo o país de políticas de isolamento, muitos comércios sofreram restrições de funcionamento ou, mesmo aqueles que tiveram autorização para funcionar, registraram queda na demanda dos consumidores.

Para evitar prejuízos ainda maiores e também facilitar a compra por parte dos clientes que não abrem mão do chocolate durante a Páscoa, a Nestlé Garoto apostou no comércio virtual e fez parcerias em todo o país com sites que já têm a expertise do e-commerce, assim como com apps de entrega. No Espírito Santo, entre os parceiros estão a Shipp e o Carone.

"Estamos vendendo por esses meios para não ter aglomeração e por estarmos cientes da nossa responsabilidade. Isso funcionou bem. Tivemos um crescimento de venda on-line que levaria cinco anos para acontecer. É um crescimento absurdo" Liberato Milo - Vice-presidente de Chocolates da Nestlé Garoto

Ele conta que mesmo em meio à crise do coronavírus, a fábrica capixaba produziu a todo o vapor e que foram contratados 500 profissionais pelo período de sete meses para a produção , além de 1.300 no Brasil para assegurar a logística de distribuição.

O executivo afirmou ainda que toda a indústria de doces está sentindo os reflexos da crise que o país atravessa, mas ponderou que os prejuízos são maiores entre os pequenos produtores.