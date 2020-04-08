Shoppings fazem drive-thru para venda de ovos de Páscoa

Os shoppings da Grande Vitória estão proibidos de funcionar por conta das medidas de isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. Mas, com a proximidade da Páscoa, os centros de compras desenvolveram ações para ajudar nas vendas dos lojistas da área de chocolate.
A iniciativa é uma alternativa para os consumidores que querem garantir a sobremesa de domingo. A retirada dos produtos pode ser feita nos estacionamentos dos estabelecimentos até sábado (11).
Os shoppings da Sá Cavalcante (Praia da Costa, Mestre Álvaro, Moxuara e Montserrat) uniram os lojistas que vendem produtos de Páscoa para atender à demanda deste período a partir das 13 horas.
No Shopping Vitória, os clientes podem receber seus pedidos em casa ou buscá-los sem descer do carro, na Galeria Enseada, próximo à entrada do Centro Médico.
O Shopping Vila Velha montou pontos de venda na Alameda de Serviços Norte, próximo ao Carrefour. Ao todo, são quatro lojas. No espaço, é possível comprar alguns produtos ou apenas retirá-los, quando a compra já tiver sido efetuada on-line. O funcionamento do ponto de venda é das 10h às 18h.
No Boulevard Shoppping Vila Velha, a venda de ovos de Páscoa ocorre das 12h às 18 horas, na entrada P2
CONFIRA COMO VAI FUNCIONAR
BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
- Loja: Cacau Show
- Horário: 12h às 18 horas
- Local: entrada P2
- Lojas: Brasil Cacau, Cacau Show e Le Chocolatier.
- Horário: das 10h às 18h.
- Local: no subsolo da Galeria Enseada.
- Lojas: Cacau Show, Pipocando, Kopenhagen, Havanna, Lojas Americanas
- Horário: das 13h às 19h
- Local: Estacionamento G1
- Lojas: Cacau Show, Brasil Cacau, Lojas Americanas
- Horário: das 13h às 18h
- Local: Estacionamento G6
- Lojas: Cacau Show, Lojas Americanas
- Horário: das 13h às 18h
- Local: Estacionamento G1
- Lojas: Cacau Show, Lojas Americanas
- Horário: das 13h às 19h
- Local: Estacionamento G1
- Lojas: Kopenhagem, Casa Bauducco, Cacau Show e Lojas Americanas
- Horário: das 10h às 18h.
- Local: na Alameda de Serviços Norte, próximo ao Carrefour