Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para garantir o chocolate

Shoppings fazem drive-thru para venda de ovos de Páscoa

Centros de compras da Grande Vitória vão atender o consumidor até sábado, nos estacionamentos e em horário especial
Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 20:04

Consumidores podem comprar os produtos sem sair do carro Crédito: Divulgação
Os shoppings da Grande Vitória estão proibidos de funcionar por conta das medidas de isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. Mas, com a proximidade da Páscoa, os centros de compras desenvolveram ações para ajudar nas vendas dos lojistas da área de chocolate.
A iniciativa é uma alternativa para os consumidores que querem garantir a sobremesa de domingo. A retirada dos produtos pode ser feita nos estacionamentos dos estabelecimentos até sábado (11).

Os shoppings da Sá Cavalcante (Praia da Costa, Mestre Álvaro, Moxuara e Montserrat) uniram os lojistas que vendem produtos de Páscoa para atender à demanda deste período a partir das 13 horas.
No Shopping Vitória, os clientes podem receber seus pedidos em casa ou buscá-los sem descer do carro, na Galeria Enseada, próximo à entrada do Centro Médico.

O Shopping Vila Velha montou pontos de venda na Alameda de Serviços Norte, próximo ao Carrefour. Ao todo, são quatro lojas. No espaço, é possível comprar alguns produtos ou apenas retirá-los, quando a compra já tiver sido efetuada on-line. O funcionamento do ponto de venda é das 10h às 18h.
No Boulevard Shoppping Vila Velha, a venda de ovos de Páscoa ocorre das 12h às 18 horas, na entrada P2

CONFIRA COMO VAI FUNCIONAR

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
  • Loja: Cacau Show 
  • Horário: 12h às 18 horas
  • Local: entrada P2
SHOPPING VITÓRIA
  • Lojas: Brasil Cacau, Cacau Show e Le Chocolatier. 
  • Horário: das 10h às 18h. 
  • Local: no subsolo da Galeria Enseada. 
SHOPPING PRAIA DA COSTA
  • Lojas: Cacau Show, Pipocando, Kopenhagen, Havanna, Lojas Americanas
  • Horário: das 13h às 19h
  • Local: Estacionamento G1
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
  • Lojas: Cacau Show, Brasil Cacau, Lojas Americanas
  • Horário: das 13h às 18h
  • Local: Estacionamento G6
SHOPPING MOXUARA
  • Lojas: Cacau Show, Lojas Americanas
  • Horário: das 13h às 18h
  • Local: Estacionamento G1
SHOPPING MONTSERRAT
  • Lojas: Cacau Show, Lojas Americanas
  • Horário: das 13h às 19h
  • Local: Estacionamento G1
SHOPPING VILA VELHA
  • Lojas: Kopenhagem, Casa Bauducco, Cacau Show e Lojas Americanas
  • Horário: das 10h às 18h.  
  • Local:  na Alameda de Serviços Norte, próximo ao Carrefour

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados