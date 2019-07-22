Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Casagrande nomeia Paulo Menegueli para a Secretaria de Desenvolvimento do ES

Cargo será ocupado interinamente por empresário após saída de Heber Resende

Vitória
Publicado em 22/07/2019 às 16h31
Atualizado em 30/09/2019 às 02h29
Paulo Alfonso Menegueli foi nomeado interinamente como secretário de Estado de Desenvolvimento . Crédito: Sedes/Divulgação
O governador Renato Casagrande (PSB) nomeou Paulo Alfonso Menegueli para responder pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes). A informação está no Diário Oficial desta segunda-feira (22), onde consta também o decreto com a exoneração de Heber Viana de Resende do cargo de secretário.

Menegueli até então ocupava a função de subsecretário da pasta e ficará interinamente como titular da Sedes. Por enquanto, Casagrande não divulgou quem será o titular definitivo da secretaria.

A mudança acontece depois de o governador ter indicado o nome de Resende para presidir a nova companhia de gás, a ES Gás, que está em fase de constituição.

Nesta segunda-feira, inclusive, está prevista na agenda de Casagrande a assinatura de documentos ligados à constituição da estatal, uma sociedade entre o governo e a BR Distribuidora. O evento, que deverá nomear oficialmente os conselheiros da empresa, vai acontecer às 17 horas no Palácio Anchieta, em Vitória.

Paulo Menegueli, que é empresário do setor da panificação, já atuou como secretário de Desenvolvimento, de Turismo e de Agricultura da Serra. Também ocupou o posto de secretário de Trabalho e Geração de Renda de Vitória.

