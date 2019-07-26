Casagrande escolhe Rogério Salume para Secretaria de Desenvolvimento

Rogério Salume é cotado para assumir a Secretaria de Desenvolvimento. Crédito: Wine/Divulgação

Rogério Salume, um dos fundadores do maior e-commerce de vinhos da América Latina, a Wine, foi o escolhido do governador Renato Casagrande (PSB) para comandar a Secretaria de Desenvolvimento (Sedes).



O cargo está vago deste a última segunda-feira (22), quando o engenheiro Heber Resende foi exonerado para assumir a presidência da nova companhia de distribuição de gás, a ES Gás. Por enquanto, é o subsecretário Paulo Alfonso Megueli quem responde interinamente pela pasta.

A coluna apurou que a expectativa é que a resposta de Salume, dizendo se aceita ou não o desafio, seja dada até sexta (26) ao governador. Se ela for positiva, Casagrande tem planos de apresentar o empresário à sociedade no mesmo dia. Apesar desta previsão, até às 21h15, na agenda oficial do socialista não há evento programado nesse sentido. Os compromissos são ordens de serviços, entrevista a uma rádio e visita a uma feira de negócios, nos municípios de Muniz Freire, Castelo e Cachoeiro de Itapemirim.

O nome de um dos sócios da Wine está gerando grande expectativa dentro e fora do governo. Rogério é visto como uma pessoa dinâmica e que tem o olhar voltado para a inovação, quesito que o governador Casagrande tem batido na tecla que quer perseguir durante o seu mandato.

“Se confirmado o nome sondado, será uma excelente aquisição para a equipe de governo. Um nome respeitado no mercado no Brasil inteiro”, observou uma fonte. Uma outra pessoa disse acreditar que Salume, se aceitar o convite, será mais um pilar para inovação como novo ciclo de desenvolvimento do Estado.

“O governador está tendo uma visão mais ampla do desenvolvimento. O Estado tem muita coisa para mostrar para o Brasil e para o mundo, e acredito que o Rogério pode contribuir.”

Entre empresários, o potencial nome para a chefia da Sedes foi recebido sob diferentes óticas. Parte da iniciativa privada comemorou e aplaudiu a escolha do governador. Já outra parcela se mostrou surpresa com o nome, uma vez que Salume nunca esteve próximo do setor público e tem uma empresa que vem crescendo a cada dia no mercado.

Em 2018, o faturamento da Wine foi da ordem de R$ 400 milhões. Outros dados mostram o tamanho da companhia: a quantidade de sócios do clube de assinaturas, cerca de 140 mil, e o número de funcionários, quase 400.

“Surpreende um executivo de uma empresa que está bombando topar um cargo desse”, comentou uma liderança do setor produtivo.

Embora a empresa de Salume seja um dos grandes cases de sucesso no ramo do e-commerce no país e até a nível internacional, há quem levante a questão se ele estará preparado para lidar com o setor público. “Um secretário de Desenvolvimento precisa articular coisas grandes. No caso do Salume, sua experiência vem principalmente de áreas específicas como varejo e on-line”, ponderou uma fonte.

Reestruturação

Nos bastidores, a expectativa é que quem assumir a Secretaria de Desenvolvimento tenha a capacidade de dar mais protagonismo ao órgão, fortalecer o Estado enquanto um bom local para se fazer negócios e ainda construir um banco de dados com ferramentas de inteligência para que a Sedes tenha dinamismo e fique menos vulnerável às trocas de equipes de um governo para o outro.

Para alguns especialistas e conhecedores do funcionamento da organização, a Sedes poderia se espelhar em exemplos Brasil afora, como da Investe SP, em São Paulo, e da AD Diper, em Pernambuco. Outra referência vem da Suíça, onde há uma agência de atração de investimentos que não busca trazer um projeto puro e simplesmente, mas faz um trabalho de qualificação dos negócios. Ou seja, olha quais são os setores ou as empresas que tratam mais da complexidade econômica e agregam valor.



Com muita frequência ouvimos que o setor público precisa incorporar ações da iniciativa privada para se livrar de determinados vícios e burocracias. A escolha de Rogério Salume pode ser o primeiro passo para isso. Mas é fundamental que, se o sócio da Wine aceitar o convite do governo, ele tenha autonomia para montar seu time e fazer as reestruturações que julgar necessárias.

Casagrande surpreendeu e se mostrou ousado com a escolha. A expectativa agora é que, com o novo nome da Sedes, o ES também tenha essa mesma atitude. E aqui estou falando da ousadia no seu melhor sentido. O Estado merece ser cada vez mais arrojado e inovador.

