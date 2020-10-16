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Banestes faz mudança no cargo de economista-chefe do banco

Economista e professor, Antonio Marcus Machado assumiu a função no lugar de Eduarda La Rocque

Públicado em 

16 out 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Antonio Marcus Machado assumiu o cargo de economista-chefe do Banestes no início deste mês
Antonio Marcus Machado assumiu o cargo de economista-chefe do Banestes no início deste mês Crédito: Acervo pessoal
Cerca de um ano depois de assumir a função de economista-chefe do Banestes, a doutora em Economia e ex-secretária de Fazenda do município do Rio de Janeiro, Eduarda La Rocque, deixou o cargo. No lugar dela foi nomeado o economista e professor Antonio Marcus Machado.
Ele, que é capixaba, assumiu o posto no dia 1º de outubro e antes disso atuava, desde abril de 2019, como consultor da diretoria de Administração do banco.
Economista, escritor e mestre em Administração, Machado já atuou como professor universitário no Espírito Santo, além de ter lecionado em cursos para alunos da Noruega, Finlândia, Suécia e Estados Unidos.
Antonio Marcus Machado é o terceiro economista-chefe da instituição no governo de Renato Casagrande (PSB). Antes dele, além de Eduarda La Rocque, passou pela cadeira o economista Maurício Duque, que atualmente é presidente do Bandes. 

DE VOLTA PARA O RIO

A mudança no cargo de economista-chefe do Banestes aconteceu após a própria Eduarda La Rocque pedir para deixar a função. De acordo com o Banestes, por meio da sua assessoria de imprensa, ela “solicitou o afastamento por ter retornado a residir no Rio de Janeiro”. Apesar do pouco tempo na instituição, Eduarda deixou um marco ao ser a primeira mulher a ocupar o cargo de economista-chefe do banco estadual.
Posse da nova economista-chefe do Banestes, Eduarda La Rocque
Eduarda La Rocque na ocasião em que tomou posse como economista-chefe do Banestes, em outubro de 2019 Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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