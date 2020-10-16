Banestes faz mudança no cargo de economista-chefe do banco

Ele, que é capixaba, assumiu o posto no dia 1º de outubro e antes disso atuava, desde abril de 2019, como consultor da diretoria de Administração do banco.

Economista, escritor e mestre em Administração, Machado já atuou como professor universitário no Espírito Santo, além de ter lecionado em cursos para alunos da Noruega, Finlândia, Suécia e Estados Unidos.

A mudança no cargo de economista-chefe do Banestes aconteceu após a própria Eduarda La Rocque pedir para deixar a função. De acordo com o Banestes, por meio da sua assessoria de imprensa, ela “solicitou o afastamento por ter retornado a residir no Rio de Janeiro”. Apesar do pouco tempo na instituição, Eduarda deixou um marco ao ser a primeira mulher a ocupar o cargo de economista-chefe do banco estadual.