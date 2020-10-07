Bruno Funchal é escolhido para conselho fiscal da Vale

Confira o comunicado da Vale:
“A VALE S.A. (#VALE3) em assembleia geral extraordinária realizada hoje, 21 de setembro de 2020 aprovou a eleição do economista, Sr. BRUNO FUNCHAL como membro efetivo do Conselho Fiscal, pelo acionista detentor da totalidade das ações preferenciais da classe especial (Golden Shares) de emissão da Vale, conforme processo de eleição em separado, sem, portanto, registro de abstenções ou votos contrários. A posse do membro do Conselho Fiscal ora eleito, que completará o prazo de gestão até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021, fica sujeita à assinatura do termo de posse, bem como à apresentação dos documentos legalmente exigidos.”