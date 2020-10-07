Bruno Funchal é escolhido para conselho fiscal da Vale

Bruno Funchal é secretário do Tesouro Nacional Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, foi escolhido para fazer parte, como membro efetivo, do conselho fiscal da Vale em um mandato que vai até agosto de 2021.

A eleição aconteceu em assembleia virtual no dia 21 de setembro e a data da posse é prevista para até o dia 20 de outubro, conforme comunicado da companhia em seu site de relações com investidores.

No mesmo documento são listadas as principais experiências do economista nos últimos cinco anos, entre elas: Secretário do Tesouro Nacional (desde julho/2020); Diretor de Programa na Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia (de janeiro/2019 a junho/2020); Secretário da Fazenda do Espírito Santo (de fevereiro/2017 a dezembro/2018); Sócio-Diretor da AlphaMar Investimentos (de janeiro/2015 a dezembro/2016); Presidente do Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal (desde maio/2020), do qual é membro titular desde dezembro/2019; e Professor titular da Fucape Business School (desde 2007).

A indicação de Funchal e a eleição para a aprovação do seu nome como novo membro do conselho fiscal da mineradora aconteceu depois de o então conselheiro Marcos Prado Troyjo enviar uma carta de renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal. Troyjo é atualmente presidente do NDB, o Banco dos Brics.