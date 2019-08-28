Aumenta o consumo de energia no Espírito Santo

O avanço do consumo de energia entre os clientes da Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM) vem animando o executivo da companhia Henrique Barbieri Coutinho. Mas não é só por conta do aumento de receita para o caixa, mas pelo significado que essa alta tem.









“A gente diz que o setor elétrico é o motor da economia. Quando a economia começa a crescer isso naturalmente se reflete no consumo de energia. E na Santa Maria o consumo está 18% acima do de 2018, um aumento que não é normal. Acredito que é a economia se preparando para voltar a crescer.”