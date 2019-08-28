Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Aumenta o consumo de energia no Espírito Santo

Crescimento é um sinal de retomada da economia

Vitória
Publicado em 28/08/2019 às 02h01
Atualizado em 29/09/2019 às 16h56
Energia. Crédito: Free-Photos | Pixabay
O avanço do consumo de energia entre os clientes da Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM) vem animando o executivo da companhia Henrique Barbieri Coutinho. Mas não é só por conta do aumento de receita para o caixa, mas pelo significado que essa alta tem.

 


“A gente diz que o setor elétrico é o motor da economia. Quando a economia começa a crescer isso naturalmente se reflete no consumo de energia. E na Santa Maria o consumo está 18% acima do de 2018, um aumento que não é normal. Acredito que é a economia se preparando para voltar a crescer.”

