Amazon avalia instalar centro de distribuição no ES

A gigante do varejo Amazon estuda instalar um centro de distribuição (CD) no Espírito Santo. A avaliação junto ao Estado faz parte dos planos da companhia de conquistar o mercado brasileiro, divulgado no último dia 10, quando foi anunciado o Amazon Prime, um serviço por assinatura que além de oferecer produtos on-line irá realizar entregas de diversas mercadorias.
Segundo uma fonte, além da Amazon, outras empresas têm sondado o Espírito Santo nos últimos meses com interesse de expandir operações logísticas. Até o momento, o município cotado não foi revelado. Mas a expectativa é que o CD fique na Grande Vitória.
Assim, a empresa conseguiria atender os clientes no prazo prometido, de dois dias para entrega após o pagamento, bem como distribuir seus produtos para regiões que estão no raio de influência capixaba.
Fazem parte da lista de mercadorias que serão vendidas pela Amazon: fraldas, ferramentas, itens de limpeza, beleza e eletroeletrônicos.
