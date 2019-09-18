Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Amazon avalia instalar centro de distribuição no ES

Estudo faz parte dos planos da companhia de conquistar o mercado brasileiro

Publicado em 18/09/2019 às 07h58
Atualizado em 18/09/2019 às 08h09
Centro de Distribuição da Amazon em SP . Crédito: Julio Vilela/Amazon
Centro de Distribuição da Amazon em SP . Crédito: Julio Vilela/Amazon

A gigante do varejo Amazon estuda instalar um centro de distribuição (CD) no Espírito Santo. A avaliação junto ao Estado faz parte dos planos da companhia de conquistar o mercado brasileiro, divulgado no último dia 10, quando foi anunciado o Amazon Prime, um serviço por assinatura que além de oferecer produtos on-line irá realizar entregas de diversas mercadorias.

> Amazon entra na briga por espaço no varejo e chega ao ES

Segundo uma fonte, além da Amazon, outras empresas têm sondado o Espírito Santo nos últimos meses com interesse de expandir operações logísticas. Até o momento, o município cotado não foi revelado. Mas a expectativa é que o CD fique na Grande Vitória.

Assim, a empresa conseguiria atender os clientes no prazo prometido, de dois dias para entrega após o pagamento, bem como distribuir seus produtos para regiões que estão no raio de influência capixaba.

Fazem parte da lista de mercadorias que serão vendidas pela Amazon: fraldas, ferramentas, itens de limpeza, beleza e eletroeletrônicos.

> Após 'efeito Amazon', ações de varejo podem se recuperar, dizem analistas

