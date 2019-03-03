Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica
Aeroporto de Vitória: hora de decolar de vez
No próximo dia 15 acontece o leilão de concessão do terminal capixaba, que será licitado juntamente com o de Macaé (RJ), no chamado bloco Sudeste
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00