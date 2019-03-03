Beatriz Seixas
Beatriz Seixas
Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Aeroporto de Vitória: hora de decolar de vez

No próximo dia 15 acontece o leilão de concessão do terminal capixaba, que será licitado juntamente com o de Macaé (RJ), no chamado bloco Sudeste

Vitória
Publicado em 03/03/2019 às 11h06
Atualizado em 30/10/2019 às 14h37


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.