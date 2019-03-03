Aeroporto de Vitória: hora de decolar de vez

Do momento que foi anunciado pela primeira vez até ser inaugurado, em 29 de março de 2018, o novo Aeroporto de Vitória levou 16 anos e custou aos cofres públicos quase R$ 700 milhões ao longo de 11 anos de obras. Agora, no próximo dia 15 acontece o leilão de concessão do terminal capixaba, que será licitado juntamente com o de Macaé (RJ), no chamado bloco Sudeste.

O modelo escolhido pelo governo federal já deu o que falar nos últimos meses. Um dos motivos foi o fato de a licitação ser em conjunto com o terminal fluminense, o que chegou a ser visto por muitos como uma desvantagem já que o aeroporto de Macaé é deficitário e irá precisar de muitos investimentos, como para a construção de uma nova pista.

O próprio governo do Espírito Santo, na gestão passada, foi contra as regras definidas pela União, indo parar até na Justiça para barrar a licitação conjunta. Para o então governador Paulo Hartung juntar o filé mignon (no caso, o terminal capixaba) com o osso (em referência à Macaé) prejudicaria os usuários do Espírito Santo com custos mais elevados para dar suporte às intervenções no Estado vizinho. Outra justificativa era a de que Macaé atrairia licitantes com viés de construção e não de operação de terminais.

Sob o comando do atual governador Renato Casagrande (PSB), entretanto, a questão foi superada após um acordo com a União e com a Anac, no qual o governo capixaba desistiu da ação judicial após o governo federal se comprometer com investimentos nos aeroportos regionais de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

Além do impasse na concessão em bloco, também gerou grande burburinho a União querer “entregar” para iniciativa privada o Eurico de Aguiar Salles novinho em folha depois de ter investido, com dinheiro dos contribuintes, centenas de milhões de reais. Para alguns críticos, a concessão neste contexto é um contrassenso. Ainda mais considerando que a outorga mínima do bloco é de R$ 435 milhões.

Opinião da qual o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, discorda completamente. Questionado pela coluna, – na última quinta-feira, quando esteve em evento no Estado – se não seria incoerente a União gastar recursos vultosos no novo terminal para na sequência licitá-lo, Freitas rebateu: “Não há absolutamente nenhum problema!”

Para ele, como o Eurico de Aguiar Salles está bem estruturado, isso reduz a necessidade de quem ganhar a licitação fazer muitos investimentos, pelo menos no curto prazo. “Se você diminui investimento, você aumenta a outorga. Então, no final das contas, você compensa isso de alguma forma”, argumentou.

O ministro acrescentou que o grande ganho será na operação em si do terminal, que tende a ter os negócios alavancados a partir do momento que um operador com expertise no setor assumir o lugar da Infraero. “O usuário vai perceber (a melhoria) quando o novo operador fizer a divulgação do Estado no exterior, quando criar mais destinos e integrar o aeroporto com terminais regionais. Quando criar outras oportunidades como, de repente, investir em hotel. Por todos os lados que você analisa, é bom conceder”, defendeu.

Tarcísio de Freitas exemplificou os ganhos que outros aeroportos passaram a ter depois que foram para as mãos de entes privados. “Vamos olhar para o Aeroporto de Fortaleza. Três voos para o exterior antes da concessão. Hoje tem 60. Será que é bom? Me parece que é! Então, vamos apostar neste caminho.”

O exemplo dado pelo ministro é bem contundente e revela o quanto o complexo aeroportuário capixaba pode ganhar fôlego ao ser operado pela iniciativa privada. Alguns pontos, por exemplo, como a própria internacionalização que era prevista para o início deste ano, e agora já foi jogada para o segundo semestre, podem acontecer de forma mais ágil.

Integrantes do governo têm declarado que há interesse de diversos grupos nacionais e estrangeiros, reconhecidos mundialmente, pelo pacote Sudeste. A expectativa é para que essa demanda se concretize – e não tenhamos nada parecido com traumas já vividos por aqui, como quando houve o vazio na licitação da BR 262, em 2013.

O que se espera é que o vencedor tenha experiência para realizar uma operação de excelência e alavancar negócios. Depois de muito custo e muitos anos, os capixabas “ganharam” um aeroporto de qualidade. Mas ainda penam com as poucas opções de voos e destinos.

O que vamos esperar com o processo de concessão é que o setor privado seja capaz de honrar todas as expectativas que estão sendo nele depositadas, e que a União, por meio de órgãos reguladores, faça o seu papel de acompanhar e cobrar.

Infraestrutura cor-de-rosa





O ministro Tarcísio de Freitas brincou durante visita ao ES, na última quinta-feira, que o seu ministério não é o da Damares, mas que as mulheres têm se destacado na pasta. “Elas estão mandando numa área que até então era dominada pelos homens!”, afirmou após citar o nome e a função ocupada por várias delas.

Cada um no seu quadrado





Casagrande em discurso, na cerimônia que recebeu o ministro da Infraestrutura, fez questão de dizer que ele não irá se apropriar de realizações da União para aparecer bem na fita. “O que for feito pelo governo federal é mérito do governo federal e da bancada.” Algumas línguas mais afiadas acharam que havia uma mensagem subliminar para o governo anterior. “É só olhar o caso do Aeroporto de Vitória. Na gestão passada teve até outdoor do governo do Estado comemorando a obra. Acho que foi um recado para PH”, disse um participante do evento.

Intimado

Além de muitos políticos, o evento com o ministro da Infraestrutura também reuniu grandes empresários. Um deles desabafou para a coluna: “Não tem como recusar um convite feito pelo governador, né? Vamos ver se teremos boas notícias”, afirmou antes do início da cerimônia.

Dois lados da moeda





Desde que a legislação permitiu a cobrança de valores diferentes para pagamento em dinheiro, cartão de débito ou crédito, muitos postos passaram a diferenciar o preço do litro do combustível. Agora, a diferenciação está nas bombas. Tem estabelecimento definindo qual a bomba do crédito e qual a do débito. Em um posto de Vitória, por exemplo, uma mostra no painel o preço do litro a R$ 4,19 e na outra R$ 4,32. Então, se o cliente chegar e o frentista pedir para mudar de lado está aí a explicação.

Prestígio de Duque





Maurício Duque, que já foi secretário da Fazenda na gestão passada do governo Casagrande, foi designado para exercer o cargo de economista-chefe do Banestes. No dia 6 de fevereiro, Duque foi anunciado pelo governador como presidente do Conselho de Administração do banco. Ele vai acumular as duas funções.

Atribuições de Duque



