Colunistas
Colunistas
Acompanhe as informações em primeira mão de Leonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Rafael Braz, Filipe Souza e as análises e opiniões de nosso time de colunistas.

Banestes faz provisão de R$ 12 milhões contra calote

Antecipação fez lucro do banco cair 28% no segundo trimestre

Vitória
Publicado em 13/08/2019 às 20h23
Atualizado em 11/12/2019 às 05h40
Amarildo Casagrande, presidente do Banestes. Crédito: Helio Filho
Amarildo Casagrande, presidente do Banestes. Crédito: Helio Filho

Mesmo diante de todo o início turbulento enfrentado pelo Banestes neste ano – como a prisão do ex-presidente Vasco Cunha –, o banco seguiu com as suas atividades e fechou o semestre com um resultado 34% superior ao do mesmo período de 2018.

O lucro líquido, de R$ 109 milhões, poderia ter sido ainda maior se não fosse o provisionamento extra de R$ 12 milhões feito pela instituição. O volume, de acordo com o presidente Amarildo Casagrande, demonstra que o banco está sendo conservador. Mas, segundo ele, não significa que haverá grandes oscilações em relação à inadimplência.

A antecipação de possíveis créditos que podem vir a não ser honrados no segundo semestre é consequência de operações feitas principalmente com empresas.

> Banco estuda nova bandeira para o Banescard

O diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Fernando Poncio, afirmou que existem quatro companhias que estão sendo mapeadas e representam um volume maior. “Em uma delas, a gente já se antecipou nesse primeiro semestre e fez uma provisão para isso. As outras estão sob análise para este semestre fazer essa antecipação do risco mais por precaução.”

> Na contramão do mercado, Banestes quer abrir novas agências

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.