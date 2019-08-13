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Beatriz Seixas

Banestes faz provisão de R$ 12 milhões contra calote

Antecipação fez lucro do banco cair 28% no segundo trimestre

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 20:23

Públicado em 

13 ago 2019 às 20:23
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Amarildo Casagrande, presidente do Banestes Crédito: Helio Filho
Mesmo diante de todo o início turbulento enfrentado pelo Banestes neste ano – como a prisão do ex-presidente Vasco Cunha –, o banco seguiu com as suas atividades e fechou o semestre com um resultado 34% superior ao do mesmo período de 2018.
O lucro líquido, de R$ 109 milhões, poderia ter sido ainda maior se não fosse o provisionamento extra de R$ 12 milhões feito pela instituição. O volume, de acordo com o presidente Amarildo Casagrande, demonstra que o banco está sendo conservador. Mas, segundo ele, não significa que haverá grandes oscilações em relação à inadimplência.
A antecipação de possíveis créditos que podem vir a não ser honrados no segundo semestre é consequência de operações feitas principalmente com empresas.
> Banco estuda nova bandeira para o Banescard
O diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Fernando Poncio, afirmou que existem quatro companhias que estão sendo mapeadas e representam um volume maior. “Em uma delas, a gente já se antecipou nesse primeiro semestre e fez uma provisão para isso. As outras estão sob análise para este semestre fazer essa antecipação do risco mais por precaução.”
> Na contramão do mercado, Banestes quer abrir novas agências

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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