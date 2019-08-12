Banco estuda nova bandeira para o Banescard

. Crédito: Banestes/Divulgação

Está no radar do Banestes mudanças em relação à bandeira do seu cartão, o Banescard. O banco estadual quer passar a trabalhar com alguma empresa que tenha atuação em todo o país e também internacionalmente. A instituição começou a fazer estudos para identificar qual companhia pode se tornar parceira, sendo que as mais cotadas são Visa, Mastercard e Elo, as maiores deste mercado.

Em conversa com a coluna, o presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, explicou que a ideia é ampliar a rede de atendimento para os clientes do banco. “A gente tem o Banescard, mas hoje ele não é aceito na internet, nem nas compras de passagens aéreas. Essa mudança vai melhorar a experiência.”

O executivo disse que a expectativa é que a troca de bandeira seja definida ainda neste ano e observou que o cartão continuará a ter o mesmo nome. Os detalhes ainda estão sendo analisados, mas o banco já fez comunicado aos seus acionistas sobre os planos de mudança.

No mercado capixaba, houve surpresa com a informação, já que nos últimos anos o Banestes vinha trabalhando para fortalecer o Banescard. Além disso, o cartão é hoje um dos produtos mais rentáveis do banco. Em 2018, o faturamento com cartões (Banescard e Banestes Visa) foi de R$ 2,7 bilhões.

Mas se para a instituição a entrada de uma nova bandeira pode representar queda de receita, pelo menos no primeiro momento, para os clientes a mudança é vista positivamente. Afinal, o Banescard ainda tem uma abrangência muito limitada. Enquanto uma bandeira como a Visa alcança 44 milhões de estabelecimentos comerciais, o cartão do Banestes abrange 2 milhões.

