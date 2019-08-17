Banco Central dá "selo de confiança" para Banestes

Agência do Banestes em Vitória. Crédito: Arquivo

O Banestes foi credenciado como dealer no mercado aberto de títulos públicos federais do Banco Central. A inclusão, que tem duração de seis meses, é um sinal positivo. O presidente Amarildo Casagrande disse à coluna que essa ação demonstra confiança do BC na administração e na gestão dos recursos.

“Sem contar que, do porte do nosso banco, somos o único dealer no país”, comemorou. A primeira vez que o Banestes foi credenciado foi em 2016.

Maior alcance

A adoção pelo Banestes de uma bandeira de alcance nacional e internacional é considerada como um movimento inevitável para o banco ampliar a oferta de serviços e também a carteira de clientes. Hoje, o Banescard tem limitações, por exemplo, de ser aceito na internet e na venda de passagens aéreas.

Investimento alto

Entrar nesse mercado não é impossível, mas é caro. Recentemente, uma empresa que atua com comércio eletrônico pediu R$ 1 milhão para passar a aceitar a bandeira capixaba. Ou seja, para que o Banescard consiga alcançar todo o país, ele precisaria de um alto investimento.

A escolhida

Os estudos para a escolha de uma nova bandeira estão em curso, mas fonte ligada ao banco afirma que as negociações estão mais avançadas com a empresa Mastercard. A diretoria do banco, entretanto, nega.

