As colunas de sustentação de Hamilton Mourão para o país voltar a crescer

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em palestra em Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

O discurso feito pelo vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, em evento em Vitória, caiu como uma luva para a plateia de empresários que participava da cerimônia na tarde de ontem. Aliás, a fala do vice de Jair Bolsonaro, especialmente em relação à economia do Brasil, veio mais do que a calhar.

A mensagem trazida de Brasília foi ao encontro do que o país precisa para voltar a crescer. Ao longo de cerca de 40 minutos, o general tratou de diversos temas: de crise na Amazônia, passando por segurança, mudanças no mundo diante da inovação e indo até a situação da Venezuela. Mas foi no campo econômico que ele reuniu as palavras, as medidas, as perspectivas e as soluções que há tempos são esperadas para o desenvolvimento brasileiro.

Como o próprio Mourão destacou, o cenário vivido nos últimos anos exige que o país trabalhe “com duas colunas de sustentação na economia: a fiscal e a da produtividade”.

Na fiscal, o caminho, segundo ele, é o corte de despesas que, neste primeiro momento, virá com a reforma da Previdência. As mudanças nas regras da aposentadoria serão capazes, na visão do governo, de trazer previsibilidade para o gasto e contribuir para reduzir o custo do Estado brasileiro.

Outra maneira de fechar as torneiras é diminuindo o quadro de pessoal. Como os entes públicos são muito engessados na hora de demitir funcionários ou de reduzir os salários dos seus servidores, a saída é não abrir novas vagas, ou seja, nada de concursos nos próximos anos, mesmo que uma leva de profissionais esteja à beira da aposentadoria. Privatizar estatais é mais uma forma citada pelo general para enxugar as despesas.

Quando não se arrecada muito, gastar menos é o óbvio. Despesa maior do que receita não funciona em lugar nenhum. Nem no orçamento doméstico de uma família, quem dirá no complexo arranjo fiscal de um país. Há seis anos, entretanto, o óbvio foi ignorado e deu lugar a um déficit que, neste ano, está previsto em R$ 139 bilhões.

Mudar essa linha de gastos explosivos é mais do que um passo importante, é uma necessidade para o Brasil não parar, não quebrar, não deixar de pagar seus aposentados, seus funcionários e sobretudo garantir à sociedade o retorno de serviços essenciais e com qualidade.

Mas não basta um país ser austero. A ambição tem que ir além. No caso do Brasil, saltar da 8ª posição entre as economias mundiais para a 7ª, 6ª e por aí adiante deve ser uma meta a perseguir. E justamente neste ponto que entra a produtividade. Sem ela, estamos fadados a cair posições e até ficar de fora do Top 10 global.

Para a tão desejada produtividade vingar, Mourão diz que o governo vem trabalhando com algumas ações. A reforma tributária é uma das principais delas. Há também o que avançar na infraestrutura, que ainda estrangula a capacidade do setor produtivo. Somam-se a elas a desregulamentação e a desburocratização.

“Temos um excesso de regulamentação no Brasil. De 1988 para cá, foram editadas 23 leis federais por dia. É o paraíso dos advogados”, criticou o político durante a cerimônia de comemoração dos 23 anos do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex).

Todos esses temas foram abordados de forma muito segura por Mourão, que transmitiu confiança de que estamos no caminho certo. Como vem acontecendo desde o início do governo Bolsonaro, as estratégias e os planos traçados pela equipe econômica, em geral, mandam sinais de que existe uma luz no fim do túnel.

Este vídeo pode te interessar

Essa luz, entretanto, demonstra picos ou até se apaga quando o componente Jair Bolsonaro insiste em causar instabilidade. O plano de retomada econômica é robusto e atinge os gargalos históricos do Brasil. Mas o comportamento que o presidente apresenta ao longo de nove meses de governo em nada ajuda a construir as colunas de sustentação econômica das quais o Brasil tanto depende para crescer. Mourão trouxe otimismo, mas ele é “só” o vice. É o presidente quem precisa aprender a passar esse recado.

A Gazeta integra o Saiba mais