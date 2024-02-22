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Mercado imobiliário

FGTS Futuro e a realização do sonho da casa própria

A proposta do FGTS Futuro surge em um momento crucial, em que a demanda por moradia acessível e digna é uma prioridade para milhões de brasileiros

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 01:59

Públicado em 

22 fev 2024 às 01:59
Arquitetura e Construção

Colunista

Arquitetura e Construção

Chave na porta de casa
Um dos pontos mais relevantes é o impacto direto no valor das parcelas do financiamento de um imóvel Crédito: WDnet Agency/Pexels
*Greg Repsold
O anúncio da possível implementação do FGTS Futuro para auxiliar a população de baixa renda na compra da casa própria é uma medida que pode trazer significativos benefícios sociais e econômicos. Essa proposta surge em um momento crucial, em que a demanda por moradia acessível e digna é uma prioridade para milhões de brasileiros.
Tradicionalmente, o FGTS tem sido uma fonte de financiamento para a aquisição de imóveis, especialmente para famílias das classes C e D. O programa Minha Casa, Minha Vida, lançado em 2009 durante o governo Lula, foi um marco nesse sentido, ao oferecer subsídios e condições facilitadas de financiamento para a compra da primeira moradia.
Com a proposta de utilizar depósitos futuros no FGTS para amortizar ou liquidar dívidas imobiliárias no Minha Casa, Minha Vida, o FGTS Futuro surge como uma estratégia inovadora para ampliar o acesso à habitação digna. Ao permitir que trabalhadores utilizem parte dos depósitos futuros como complemento para o pagamento das parcelas do financiamento, essa medida pode elevar significativamente a capacidade de pagamento das famílias beneficiárias.
Um dos pontos mais relevantes é o impacto direto no valor das parcelas do financiamento. Com a possibilidade de acessar parcelas até 26% mais altas, graças aos depósitos futuros, os beneficiários terão mais flexibilidade financeira para arcar com os custos da moradia. Essa medida não apenas reduzirá a pressão sobre o orçamento familiar, mas também permitirá que mais famílias alcancem o limite do financiamento e realizem o sonho da casa própria.
Além disso, ao reservar parte dos depósitos futuros do FGTS para quitação do financiamento habitacional, o programa assegura uma trajetória mais sustentável para o pagamento das dívidas, reduzindo a inadimplência e promovendo a segurança financeira das famílias beneficiárias.
No entanto, é importante que essa medida seja implementada de forma transparente e com ampla divulgação, garantindo que todas as famílias elegíveis possam acessar essa oportunidade. Além disso, é necessário que haja mecanismos eficazes de acompanhamento e avaliação para garantir que o FGTS Futuro cumpra seu objetivo de promover o acesso à moradia digna para as famílias de baixa renda.
Dessa forma, o uso do FGTS Futuro para financiar o Minha Casa, Minha Vida representa um passo significativo na direção certa para enfrentar o desafio habitacional no Brasil. Essa medida não apenas contribuirá para a redução do déficit habitacional, mas também para o fortalecimento da economia e a promoção da justiça social. É fundamental que o governo e a indústria da construção civil trabalhem em conjunto para garantir que essa oportunidade seja usada para realizar o sonho da casa própria para milhares de brasileiros.
Greg Repsold: "O uso do FGTS Futuro para financiar o Minha Casa, Minha Vida representa um passo significativo na direção certa para enfrentar o desafio habitacional no Brasil" Crédito: Alex Gouvea
*Greg Repsold é arquiteto e urbanista, gerente técnico da Repsold Arquitetos, conselheiro superior do IAB/ES e conselheiro estadual do CAU/ES.

Arquitetura e Construção

Análises semanais do setor da construção civil, engenharia, arquitetura e decoração, com especialistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES), e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES).

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