Episódios recentes de desabamentos de imóveis exigem cultura de prevenção e cuidado

*Jorge Silva



Diante dos recentes desastres envolvendo condomínios, residências e estruturas públicas de uso coletivo no estado, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) tem se colocado de forma colaborativa, contribuindo e orientando a sociedade para a urgência de se estabelecer uma cultura de prevenção e cuidado com os patrimônios público e privado.



Nunca foi tão necessário entender a importância da engenharia e dos engenheiros. Instituído legalmente para fiscalizar o exercício profissional, a sociedade tem atribuído ao Conselho função muito maior do que a estabelecida em lei.