Arlindo Villaschi
É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço. Escreve quinzenalmente às quintas-feiras

UCs: o bom senso precisa ser admitido pelo governador

As Unidades de Conservação não são apenas espaços de contemplação da natureza. São territórios estratégicos para a preservação da biodiversidade, para a proteção de comunidades tradicionais e para a construção de alternativas  sustentáveis de desenvolvimento

Publicado em 02/10/2025 às 02h30


