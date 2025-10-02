É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço. Escreve quinzenalmente às quintas-feiras
UCs: o bom senso precisa ser admitido pelo governador
As Unidades de Conservação não são apenas espaços de contemplação da natureza. São territórios estratégicos para a preservação da biodiversidade, para a proteção de comunidades tradicionais e para a construção de alternativas sustentáveis de desenvolvimento
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00