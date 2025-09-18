Arlindo Villaschi
Arlindo Villaschi
É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço. Escreve quinzenalmente às quintas-feiras

Três eventos em 11 de setembro instruem sobre fragilidades e vigor da democracia

Vale ressaltar que, enquanto no Chile a democracia caiu sob tanques bélicos e, nos EUA, ela foi limitada pelo medo, no Brasil, em 11 de setembro de 2025, ela se fortaleceu

Publicado em 18/09/2025 às 03h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.