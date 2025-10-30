É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço. Escreve quinzenalmente às quintas-feiras
Terraplanismos revitalizados e ampliados
O avanço do fundamentalismo digital e a insubordinação das big techs revelam um novo tipo de terraplanismo: aquele que distorce a ciência, manipula consciências e ameaça a soberania das democracias
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00