Arlindo Villaschi
Arlindo Villaschi
É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço. Escreve quinzenalmente às quintas-feiras

O sempre presente tema dos sem-cidades

Cidades não sobrevivem sem mistura, sem encontro, sem conflito criador. Quando diferentes deixam de se cruzar nas ruas, nos transportes, nas praças, nos serviços comuns, a cidade deixa de pulsar

Publicado em 27/11/2025 às 02h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.