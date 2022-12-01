O necessário embate de ideias, principalmente quando se trata da economia

Ela deseja mais do que o combate à miséria; ela quer o fim do círculo vicioso da pobreza – filho de pobre, pobre será. A maioria dos brasileiros quer de volta programas sociais, com prioridade para o Bolsa Família, a transferência condicionada de renda, o retorno de investimentos em áreas fundamentais para o desenvolvimento humano como saúde, educação, ciência e tecnologia.