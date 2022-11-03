Vitória da democracia e busca de consensos para a reconstrução do Brasil

O resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 traz como marca a vitória de amplo espectro político-ideológico que entende o valor maior da democracia sobre um campo de direita pouco afeito a valores democráticos. Os resultados numéricos refletem, entre outros, o uso despudorado por parte do candidato à reeleição da máquina governamental na busca de aliados políticos e votos populares e a instrumentalização de igrejas e suas pautas de costumes pouco afeitas a uma sociedade que se quer plural e diversa.

Vitoriosa eleitoralmente, a frente ampla em favor da democracia tem agora como desafio a reconstrução do Brasil. Reconstrução do aparato estatal montado e aperfeiçoado para atender às diretrizes maiores da Constituição de 1988. Diretrizes que valorizavam a soberania nacional; a inclusão social; o crescimento econômico; a preservação ambiental; a diversidade cultural; o desenvolvimento científico e tecnológico, entre outros temas.

Para cada uma dessas diretrizes foram montadas e aperfeiçoadas estruturas voltadas para a gestão, o acompanhamento de resultados e a transparência do que e de como ocorriam as ações dos governos. Estruturas para que o país tivesse políticas republicanas em campos que variavam das relações internacionais; a aquelas voltadas para a inclusão econômica, social e cultural de forma a mais universal possível; a aquelas direcionadas para temas que se tornam cada vez mais importantes para a sobrevivência dos humanos em um mundo sob riscos ambientais sistêmicos.

O processo de construção e aperfeiçoamento de estruturas voltados para uma nação soberana, inclusiva, plural e diversa foi longo. Só a título de ilustração, o invejável Sistema Único de Saúde que hoje existe no país tem raízes no proposto e feito em termos de saúde pública por Oswaldo Cruz desde o final do século XIX. Os quadros da diplomacia, da pesquisa científica e tecnológica, do planejamento e operacionalização do desenvolvimento nacional, entre outros, remontam a mais de sete décadas.

Décadas de construção e aperfeiçoamento de estruturas que foram abaladas por ações que desde 2015 têm levado o Brasil a impasses políticos que resultaram no uso indevido de órgãos públicos em favor de interesses de poucos aliados em detrimento daqueles de um projeto de nação. Projeto para um Brasil inclusivo, diverso e plural que agora precisa ser retomado a partir de consensos a serem construídos a partir das forças democráticas que elegeram Lula presidente para os próximos quatro anos.

Consensos nada fáceis já que essas forças transitam do ponto de vista ideológico do liberalismo econômico ao desenvolvimentismo; da prioridade para a iniciativa privada a governos mais ativos em questões de desenvolvimento econômico e social ambientalmente sustentável.

Consensos que precisarão contemplar também segmentos políticos mais à direita e que estão representados em bancadas no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores e nos executivos estaduais e municipais. Tarefa nada fácil para quem tenha uma noção mínima de realidade.

Dificuldades a serem superadas através de tempos maiores do que aqueles gastos por forças antidemocráticas para trazerem o país aos impasses em que se encontra. Impasses do afastamento do já experimentado protagonismo internacional em questões fundamentais para a humanidade como a crise climática e o risco atômico. Impasses do empobrecimento da maior parte população e da falta de perspectivas para todas as gerações.