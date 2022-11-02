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Périplo

Lula fará visitas em tribunais e Congresso após voltar de descanso na Bahia

Agenda inclui uma visita aos presidentes do TSE, Alexandre de Moraes, e do STF, Rosa Weber; presidente eleito disse que não vai interferir na sucessão da Câmara e do Senado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 nov 2022 às 10:13

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 10:13

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará na semana que vem uma visita aos presidentes dos tribunais superiores, da Câmara e do Senado. Com o gesto, o petista pretende demonstrar respeito ao Legislativo e ao Judiciário.
O périplo inclui uma visita aos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.
Luiz Inácio Lula da Silva
Lula vai passar os próximos dias em Trancoso Crédito: André Ribeiro / Futura Press / Folhapress
Em outro aceno ao Legislativo, o presidente eleito já avisou aos aliados que o Executivo não vai interferir na sucessão da Câmara e do Senado. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), foi porta-voz da mensagem durante reunião com presidentes de partidos nesta terça-feira (1º).
Durante a reunião, Gleisi afirmou que o Executivo se prejudica toda vez que se envolve na disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, segundo avaliação de Lula.
Lula embarcou nesta terça-feira (1) para Bahia. Ele e a mulher, Rosângela da Silva, a Janja, vão passar a semana em Trancoso, no sul do estado. Na terça-feira, ele viajará a Brasília.
Na reunião com presidentes de partidos, Gleisi pediu que os fossem apresentados nomes para composição da equipe de transição. Eles serão submetidos ao coordenador-geral da equipe, Geraldo Alckmin, na quinta-feira.
Também na quinta-feira, deverá ocorrer um encontro entre Alckmin e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para dar início ao processo de transição.

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