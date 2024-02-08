Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sociedade

Nem melhor nem terceira idade: apenas preciosidade

É possível que o atencioso jovem tenha se inspirado em outros padrões civilizatórios que estão na raiz do povo brasileiro. Em um deles - o dos descendentes de africanos escravizados – há o ditado que diz que quando morre um velho se perde uma biblioteca

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 01:40

Públicado em 

08 fev 2024 às 01:40
Arlindo Villaschi

Colunista

Arlindo Villaschi

Ocorreu na fila de banheiro durante ensaio da Unidos da Piedade. Como estava longa, alguém com mais de 70 anos indagou brincando se havia fila preferencial para idosos. Recebeu como resposta: “Aqui mais velhos são nem melhor nem terceira idade. Para nós são preciosidades. O próximo da vez é o senhor”.
O pensar sobre a gentil resposta se manteve durante algum tempo. Gentileza pouco comum diante da forma como seres humanos são normalmente vistos no processo civilizatório eurocentrado. Simplificando, na vida adulta são trabalhadores ou são consumidores. Quando se aposentam entram para categoria especializada. Do ponto de vista de programas da administração pública os termos mais delicados são melhor e terceira idade.
Para se diferenciarem do ofertado por governos, os prestadores de serviços na iniciativa privada usam o gurmetizado ‘senior’. Excursões, seguros de saúde, academias, dentre outros, preferem o termo em inglês porque dá um ar de sofisticação e exclusividade.
É possível que o atencioso jovem do primeiro parágrafo tenha se inspirado para sua resposta em outros padrões civilizatórios que estão na raiz do povo brasileiro. Em um deles - o dos descendentes de africanos escravizados – existe o ditado segundo o qual quando morre um velho se perde uma biblioteca.

Veja Também

Veja como lidar com o etarismo e superar os desafios nos negócios

O etarismo e a desvalorização da velhice

Sabe o que é etarismo? Entenda o preconceito por idade que atinge os idosos

Biblioteca formada por conhecimentos acumulados em pessoas e que são transmitidos graças à reverência à ancestralidade. Conhecimentos baseados em processos de aprendizagens coletivas que vão se dando e transformando através dos tempos.
Quando têm acesso econômico e cultural a tecnologias contemporâneas, as utilizam sem maiores preconceitos, mas nem por isso deixam de prestar atenção a tradições. Daí a pluralidade e diversidade do que produzem desde sempre em termos de arte e de cultura.
Os registros na história estão aí para quem quiser ler/analisar; ver/enxergar; ouvir/escutar. Conhecimentos trazidos da África, transformados pelos escravizados e que foram fundamentais para os ciclos da cana de açúcar, do ouro/pedras preciosas e do café. Outros gerados após se tornarem marginalizados pelas elites com o fim meramente formal da escravidão.
Para além do conhecimento voltado para atividades econômicas, é insuperável a contribuição de descendentes de africanos para a cultura brasileira e para as mais diversas artes. Artes que contestam padrões estabelecidos pelas formalidades dominantes e que fazem do Brasil esta sociedade plural e diversa na culinária, na literatura, na música, nas artes plásticas e cênicas, nos esportes, na dança.
Nada mais impregnado de simbolismo, portanto, do que a homenagem que a Unidos da Piedade levou para o Sambão do Povo contagiando de alegria tantos quantos viram e ouviram sua bateria, passistas e alas no desfile do último sábado.
Aquela preciosidade da Velha Guarda se emocionou às lágrimas a cada vez que repetiu os refrões:
Alliança, casados, idosos
Alliança, casados, idosos Crédito: MichelleStatler/pixabay
“Morro de amor, felicidade! Onde a vida é poesia fonte grande de prazer. Meu lugar de fala, liberdade! Resistência em cada amanhecer. No rosto dessa gente tem história que conta a verdade desse chão. Saudade é chama viva na memória daqueles que cumpriram a missão”.
“Brilha no olhar a esperança. Punho cerrado, comunidade. Quem tem fé a vitória alcança. De corpo e alma sou Quilombo Piedade!”

Arlindo Villaschi

É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
Vini Júnior parte para cima da marcação em Brasil x França
Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados