Nem melhor nem terceira idade: apenas preciosidade

Ocorreu na fila de banheiro durante ensaio da Unidos da Piedade. Como estava longa, alguém com mais de 70 anos indagou brincando se havia fila preferencial para idosos. Recebeu como resposta: “Aqui mais velhos são nem melhor nem terceira idade. Para nós são preciosidades. O próximo da vez é o senhor”.

O pensar sobre a gentil resposta se manteve durante algum tempo. Gentileza pouco comum diante da forma como seres humanos são normalmente vistos no processo civilizatório eurocentrado. Simplificando, na vida adulta são trabalhadores ou são consumidores. Quando se aposentam entram para categoria especializada. Do ponto de vista de programas da administração pública os termos mais delicados são melhor e terceira idade.

Para se diferenciarem do ofertado por governos, os prestadores de serviços na iniciativa privada usam o gurmetizado ‘senior’. Excursões, seguros de saúde, academias, dentre outros, preferem o termo em inglês porque dá um ar de sofisticação e exclusividade.

É possível que o atencioso jovem do primeiro parágrafo tenha se inspirado para sua resposta em outros padrões civilizatórios que estão na raiz do povo brasileiro. Em um deles - o dos descendentes de africanos escravizados – existe o ditado segundo o qual quando morre um velho se perde uma biblioteca.

Biblioteca formada por conhecimentos acumulados em pessoas e que são transmitidos graças à reverência à ancestralidade. Conhecimentos baseados em processos de aprendizagens coletivas que vão se dando e transformando através dos tempos.

Quando têm acesso econômico e cultural a tecnologias contemporâneas, as utilizam sem maiores preconceitos, mas nem por isso deixam de prestar atenção a tradições. Daí a pluralidade e diversidade do que produzem desde sempre em termos de arte e de cultura.

Os registros na história estão aí para quem quiser ler/analisar; ver/enxergar; ouvir/escutar. Conhecimentos trazidos da África, transformados pelos escravizados e que foram fundamentais para os ciclos da cana de açúcar, do ouro/pedras preciosas e do café. Outros gerados após se tornarem marginalizados pelas elites com o fim meramente formal da escravidão.

Para além do conhecimento voltado para atividades econômicas, é insuperável a contribuição de descendentes de africanos para a cultura brasileira e para as mais diversas artes. Artes que contestam padrões estabelecidos pelas formalidades dominantes e que fazem do Brasil esta sociedade plural e diversa na culinária, na literatura, na música, nas artes plásticas e cênicas, nos esportes, na dança.

Nada mais impregnado de simbolismo, portanto, do que a homenagem que a Unidos da Piedade levou para o Sambão do Povo contagiando de alegria tantos quantos viram e ouviram sua bateria, passistas e alas no desfile do último sábado.

Aquela preciosidade da Velha Guarda se emocionou às lágrimas a cada vez que repetiu os refrões:

Alliança, casados, idosos Crédito: MichelleStatler/pixabay

“Morro de amor, felicidade! Onde a vida é poesia fonte grande de prazer. Meu lugar de fala, liberdade! Resistência em cada amanhecer. No rosto dessa gente tem história que conta a verdade desse chão. Saudade é chama viva na memória daqueles que cumpriram a missão”.