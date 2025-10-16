Arlindo Villaschi
É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço. Escreve quinzenalmente às quintas-feiras

Faça o que digo e não o que faço

Os EUA pregam liberalização econômica ao mundo, mas seguem fortalecendo o Estado e protegendo suas indústrias; ao expor essa hipocrisia, o Brasil tem a chance de liderar uma nova ordem internacional mais justa e multipolar

Publicado em 16/10/2025 às 03h30


