Crises sistêmicas da humanidade são temas para as eleições municipais

As eleições municipais de 2024 podem ser um bom momento para a sensibilização da população com relação às sete crises sistêmicas que ameaçam a humanidade. Sensibilização necessária em todos os níveis – mundial, nacional, estadual - mas que pode ter na discussão de propostas para os municípios capixabas uma boa oportunidade para um colocar mãos à obra no que é necessário e possível.

Trazer para o entendimento geral os riscos sistêmicos das crises da emergência climática; da redução do número de espécies e diminuição da população das que sobrevivem; da contaminação de todos os seres viventes; da alimentação saudável; das águas; da energia; e da educação é tarefa das maiores. Principalmente, porque elas parecem distantes demais da realidade de cada um. Parece coisa lá do estrangeiro para a maioria.

Mostrar como cada uma dessas crises impacta o dia a dia de todos e como as pessoas podem agir em seus respectivos territórios para criar possibilidades de futuro para a humanidade são funções da Política com pê maiúsculo. E a disputa eleitoral em nível municipal pode ser momento ímpar para se conversar sobre essas possibilidades.

A valorização do debate sobre priorizar o transporte público ao invés do individual privado pode ser um bom momento para se sensibilizar sobre o uso ineficiente de combustíveis em automóveis privados. Projetos de recuperação de fauna e flora nas cidades e suas cercanias podem servir para envolver a população em algo que melhora diretamente a qualidade de vida no presente e no futuro.

Implantação de hortas comunitárias em escolas e logradouros públicos pode resultar em maior soberania e segurança alimentar onde as pessoas vivem. Isso além das reconhecidas economias usando alimentação saudável e produzindo-a em esquema de cooperação.

De forma semelhante, recuperar córregos e rios, mangues e praias transformados em lixeiras; cursos d’água que viraram valões/galerias, podem ser tarefas de mobilização da população por parte de administrações municipais. Mobilização que dá concretude a compromissos com o presente de todos e com o futuro dos mais jovens e de gerações por vir.

O urgente resgate da educação de sua crise de legitimidade pode ter nas eleições municipais deste ano momento ímpar de debates sobre que sociedade queremos. Crise de legitimidade porque a educação que temos prioriza o individualismo voltado para o mercado em detrimento de preparar as pessoas para a vida. Crise de legitimidade cada vez mais escancarada com o crescente adoecimento físico e mental de estudantes e de trabalhadores da educação.

Planeta, meio ambiente e as mudanças climáticas Crédito: user6702303/Freepik

Mais do que adiar o fim do mundo - principalmente dos mais jovens - políticas públicas voltadas para territórios onde as pessoas moram, trabalham e vivem servem como possibilidade para afastar distopias onde todos estão mergulhados. Distopias causadas por guerras e extermínios declarados no exterior e por aquelas veladas em favelas e bairros mais pobres das cidades capixabas.