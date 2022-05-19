Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade

Aquaviário da Grande Vitória precisa ser mais do que um passeio bonito

Para ser uma opção de transporte público eficiente, é preciso pensar como os terminais de embarque previstos para Vila Velha e Porto de Santana serão alimentados pelas linhas do Transcol

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 02:03

Públicado em 

19 mai 2022 às 02:03
Arlindo Villaschi

Colunista

Arlindo Villaschi

Estrutura do antigo Terminal Aquaviário Dom Bosco, em Vitória
Estrutura do antigo Terminal Aquaviário Dom Bosco, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Há cento e dez anos, Jerônimo Monteiro inaugurou o sistema integrado de transporte bonde-barco ligando Vitória a Paul, no município de Vila Velha. O sistema faz parte da nostalgia de tantos que o celebram como parte da história do que mais tarde veio a se constituir na Região Metropolitana da Grande Vitória.
A singularidade e eficiência do sistema foi substituído pelo concorrente transporte sobre pneus, ainda que a custos ambientais e financeiros bem mais elevados. O sistema teve um breve retorno quando reimplantado na década de 1970 diante do caos que era a circulação entre Vitória e o continente Sul, até 1979 contando apenas com a ligação através da Ponte Florentino Avidos.
Lancha
Antiga lancha do sistema aquaviário no Centro de Vitória Crédito: Nestor Müller
Apesar de bem recebido o projeto de retorno do aquaviário, em sua nova versão com terminais na Prainha de Vila Velha, Paul e Porto Santana, no continente; e Rodoviária e Praça do Papa, em Vitória, falhou ao desconsiderar alguns fatores básicos. Dentre eles a falta de integração com o sistema de ônibus existente, tanto do ponto de vista operacional quanto tarifário.
Diante da falta de vontade política de enfrentar essa falta de integração ônibus-barca-ônibus, todas as tentativas de manter e/ou recuperar o uso da Baía de Vitória como via de transporte público de passageiro foram frustradas. O resultado foi que o aquaviário acabou entrando em colapso menos de vinte anos após a primeira tentativa de sua reativação.

Veja Também

Aquaviário: barcos terão wi-fi, ar-condicionado e rastreamento em tempo real

Saiba os horários e como será o funcionamento do aquaviário no ES

A promessa de campanha do candidato ao governo Casagrande, em 2018, de que retomaria o projeto caso vencesse, certamente despertou esperanças de que finalmente o que parece óbvio se transformaria em realidade.
A promessa que começa a tomar forma com obras de construção de terminais para lanchas em Vila Velha, Vitória e Cariacica; com anúncio de embarcações mais adequadas do que as utilizadas anteriormente; e com a ênfase de que a tarifa será integrada com o sistema Transcol.
Boas novas e que assim seja. A questão que ainda continua sem notícias e sem projeto é como os terminais de Vila Velha e de Porto de Santana serão alimentados pelas linhas do Transcol. O acesso a esses terminais por quem utiliza ônibus nos municípios de Vila Velha e Cariacica ainda está por ser estudado e só será contemplado após a licitação para saber quem vai operar as barcas, segundo informações da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura.
Para um projeto que vem sendo contemplado desde a primeira gestão do governador Casagrande e que só no último ano de seu segundo mandato deslancha (sem qualquer intenção de trocadilho), esta falha se enquadra nos alertas feitos pelo editorial deste jornal em 13 de maio último.
Sem integração pensada e articulada com o sistema Transcol e com as empresas que o operam, a retomada do aquaviário está fadada a se resumir ao atendimento de quem pode chegar aos terminais no continente sul a pé, de bicicleta, carro ou utilizando as linhas de ônibus que hoje passam pela Prainha e por Porto de Santana. E isso é pouco, muito pouco.
Pelo tempo que as gestões Casagrande falam da prioridade para o aquaviário e pelo muito que o sistema pode melhorar as condições de circulação urbana de tantos que optam ou dependem de transporte público, o que está anunciado é, no máximo, melhor do que nada. Mas as pessoas e a cidade merecem mais, muito mais.

Veja Também

Obras de pontos de embarque do aquaviário começam em Vitória

Por que novo aquaviário não terá ponto no Dom Bosco, em Vitória

OPINIÃO DA GAZETA | Volta do aquaviário: para deslanchar, passado não pode ser esquecido

Arlindo Villaschi

É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço.

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Mobilidade Urbana opinião Aquaviário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados