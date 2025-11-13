É professor Ufes. Um olhar humanizado sobre a economia e sua relação com os avanços sociais são a linha principal deste espaço. Escreve quinzenalmente às quintas-feiras
Amazônia e Gaza: conivências com o que afeta a dignidade humana
O resultado é um mundo onde as distopias já não pertencem ao campo da ficção, mas ao cotidiano de bilhões que enfrentam fome, violência, deslocamentos forçados e a degradação acelerada da natureza
