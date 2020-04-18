Um polo de poder de oposição ao governo Casagrande está em curso no ES

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom

As nuvens da política capixaba indicam uma sutil configuração de um polo de poder de oposição ao polo liderado pelo governador Renato Casagrande . Este polo de oposição, em formação, passou o ano de 2019 na muda. Envolve lideranças políticas, empresariais, técnicas e sociais. É amplo.

No limiar de 2020, com a avalanche das enchentes, e também com as forças de segurança em confronto com o governo, o polo de oposição começou a sair da muda. As enchentes e os aumentos nas taxas de homicídios tensionaram o governo Casagrande. Não havia mais céu de brigadeiro. Vislumbrou-se, aí, um desgaste do governo. Nestas novas circunstâncias, estava aberta uma trilha para a oposição evoluir. Evoluiu.

Mas o governo reagiu bem à gestão das enchentes e à superação do conflito na área da segurança. Veio, então, uma tempestade perfeita: a pandemia do coronavírus e a queda brusca nos preços do petróleo. O governo reagiu bem outra vez. Pesquisas publicadas nas redes sociais e na imprensa mostram que o governo e o governador estavam bem avaliados no que tange ao enfrentamento das crises.

A aposta no desgaste da gestão Casagrande não se confirmou. Entretanto, as movimentações de uma oposição em articulação se tornaram mais visíveis - através de artigos e declarações, de reuniões privadas que vazaram, e nas redes sociais.

De que estamos falando? Estamos falando não apenas de governo. Mas também de poder. Todos nós sabemos que o Espírito Santo vive um momento histórico de transição política. Neste ambiente de transição - no contexto, agora, de uma pandemia avassaladora -, está visível um fato político: o polo político liderado pelo governador Renato Casagrande chegou ao governo estadual. Mas não tem hegemonia política. Esta é a motivação da oposição em formação.

É um tema que, é claro, não vai agora para a agenda. Mas poderá ir, no timing da pós-pandemia. A sequência do calendário político está posta, embora sujeita ao imponderável da pandemia. Em ordem cronológica: as eleições para a sucessão na Findes, no dia 30 desse mês; as eleições municipais, no final do ano (?); as eleições para a presidência da Mesa da Assembleia Legislativa, em fevereiro de 2021; e as eleições de 2022.