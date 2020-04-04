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Política

Pandemia tem desnudado problemas estruturais do nosso sistema político

Depois da pandemia, será hora do país se repensar como sociedade e construir novos formatos de modelo mental; de vida em sociedade; e de sistema político capaz de construção consensual de novo contrato social

Públicado em 

04 abr 2020 às 05:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Congresso Nacional, em Brasília
Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Todas as nossas atenções estão voltadas para o combate à pandemia. Não é hora de o Congresso Nacional tratar de outros assuntos. Mas é este combate que está desnudando, mais uma vez, os problemas estruturais do nosso sistema político. Um Estado burocrático que não tem capacidade de entrega de serviços. E um presidencialismo que contém intrínseca propensão à ingovernabilidade.
Depois da pandemia, que vamos conseguir debelar, será hora do país se repensar como sociedade e construir novos formatos de modelo mental; de vida em sociedade; e de sistema político capaz de construção consensual de novo contrato social. Neste contexto, deverá ser inevitável retomar a agenda de reformas e o debate do semipresidencialismo e da reforma do Estado.

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A pandemia mostra, outra vez, que o Estado, no Brasil, se tornou estruturalmente ineficaz. As decisões não chegam, ou demoram a chegar, na “ponta” do sistema – isto é, no povo. Sobram déficits, faltam entregas de serviços à população. Com as devidas exceções, como agora as dos profissionais da saúde, não teremos criado uma “Nomenklatura” que não é efetiva?
O Leviatã brasileiro é disfuncional. Produz um cipoal de regras, tem ilusão de controle, mas não controla e, o que é pior, não entrega. Portanto, é fonte de desigualdades. Em pleno século XXI, o da velocidade da sociedade do conhecimento e das comunicações digitais, é hora de superar ritos e mitos anacrônicos. Para além do interminável debate entre Estado Maior “versus” Estado Menor, que tal construir um Estado Melhor? Vários projetos de lei, nesta direção, já estão no Congresso Nacional. É preciso retomá-los depois da pandemia. Precisamos aprender com nossos erros e nossas escolhas que não atendem mais às questões da realidade do século XXI.

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Já no plano do sistema presidencialista, está claro que está exaurido no Brasil, apesar de ainda entranhado na cultura política brasileira, herdeira da tradição patrimonialista. A Operação Lava Jato, e agora a pandemia do coronavírus, escancararam a falência do fragmentado sistema político-partidário brasileiro e do sistema de governo. Servem como forte alerta para a sociedade e para as elites políticas, sociais e empresariais de que o Brasil chegou ao fim de um ciclo político.
"A pandemia mostra, outra vez, que o Estado, no Brasil, se tornou estruturalmente ineficaz"
Antônio Carlos de Medeiros - Articulista
Em breve, será hora de reavaliar a pertinência e aderência histórica da opção parlamentarista, ou de uma “variante” dela, a do semipresidencialismo. As vantagens da opção parlamentarista, ou da “variante” dela, o semipresidencialismo, são conhecidas e comprovadas em vários países.
Podem ser resumidas em três atributos estruturais: garantia de maior eficácia do governo em cooperação intrínseca com o parlamento; construção de mais legitimidade do governo que não pode governar contra a vontade da Câmara dos Deputados, já que pode receber um voto de desconfiança; e garantia da estabilidade política, pois o voto de desconfiança leva à substituição do governo quando há crises.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

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