É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas
Reforma administrativa deve ser o fato político predominante em 2027
A modernização do setor público brasileiro é agenda prioritária. Não apenas porque é relevante para o equilíbrio fiscal. Mas também porque pode reparar o problema do baixo nível de governança
