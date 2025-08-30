Antônio Carlos de Medeiros
Antônio Carlos de Medeiros
É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Parques logísticos no ES: economia capixaba avança além da Grande Vitória

Os dois polos de desenvolvimento – ao norte e ao sul – são instrumentos robustos para “espalhar” o perfil espacial da economia capixaba para além da região metropolitana

Publicado em 30/08/2025 às 04h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.