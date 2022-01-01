O amigo oculto das eleições de 2022 no Espírito Santo

Varanda do Palácio Anchieta, com bandeiras do Brasil e Espírito Santo Crédito: Iara Diniz

A disputa pela liderança da transição política no Espírito Santo até 2026 é a agenda oculta das eleições de 2022. Trata-se de uma disputa de poder, muito mais do que apenas a disputa do governo. As inúmeras pré-candidaturas já colocadas apontam para esse horizonte de 2026. Disputa-se 2022, sim, mas com o olho em 2026. Forças sociais e empresariais, e grupos políticos, movimentam-se desafiando a Teoria das Probabilidades.

governador Renato Casagrande (PSB) lidera a transição e ocupa a “pole position” para 2022. Desta vez, o poder incumbente terá vantagens melhores do que em 2018. Os Estados estão no azul em suas contas e o Espírito Santo continua com Nota A . A liderança do governador na gestão correta da pandemia é reconhecida pela população. Sem contar as entregas de obras e serviços por todo Estado.

Mas os dois maiores líderes políticos do ES nos últimos 20 anos – Renato Casagrande e Paulo Hartung – travam uma disputa surda, com seus respectivos aliados e grupos políticos, pela liderança da transição. É disputa de poder político regional, e não apenas a conquista da governadoria ou da vaga para um novo senador.

Casagrande chegou ao governo, mas ainda não chegou ao Poder. Hartung deixou o governo, mas retém recall e liderança nas instituições e aparelhos de poder, na imprensa tradicional e nos meios empresariais. Ele afirma que não será candidato em 2022. E o governador afirma que não decidiu ainda se vai ser candidato à reeleição. Ao mesmo tempo, estão se formando pré-candidaturas que já foram, ou ainda são, das áreas de influência dos dois líderes.

E daí? Daí que a disputa maior predomina: a disputa do poder político. Trata-se, agora, de formar um “todos contra um” no primeiro turno de 2022 e levar a disputa para segundo turno. Caso não seja possível impedir a reeleição de Casagrande, haverá acúmulo de forças para 2026. A busca do poder político. Nesta direção, a disputa pela governadoria está povoada de muitas pré-candidaturas, assim como a disputa da única vaga ao senado da República. Sem contar os discretos aspirantes à vice-governadoria na chapa de Casagrande, caso ele venha a disputar a reeleição.

Essa movimentação já frenética influencia disputas e arranjos na miríade de instâncias, instituições, associações e aparelhos de poder político: os Três Poderes constitucionais; o poder local/municipal; as associações civis; as federações empresariais; os hubs das redes sociais; os meios de comunicações.