Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brasil

A difícil viagem de retorno da antipolítica para a política

A narrativa de 2018 perdeu impulso. Mas o caminho de volta tem barreiras. No Brasil,  a sociedade não confia mais nos governos, nos políticos e na política

Públicado em 

18 dez 2021 às 02:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Congresso Nacional: Para Samir Nemer, há condições para as discussões sobre a reforma tributária avançarem entre os parlamentares em 2021
Congresso Nacional: fortes sinais de desconfiança nos governos, nos políticos e na política Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom-Agência Brasil
Na política nacional, já são nítidos os sinais de esvaziamento do discurso da negação da política. Ainda que apenas no plano das elites políticas, a viagem de volta ao leito da Política, no locus simbólico da pólis grega, já começou. Deixou de ser “velha política” para ser simplesmente Política. A narrativa de 2018 perdeu impulso. Mas o caminho de volta tem barreiras. No Brasil, também, a sociedade não confia mais nos governos, nos políticos e na política.
Eis o enigma a ser decifrado ao longo da sucessão de 2022. Como é que as candidaturas presidenciais – e também as candidaturas para as governadorias nos Estados – vão conseguir “conversar com a sociedade”, despertar a esperança, diminuir o medo do futuro e engajar o grande absenteísmo político-eleitoral? Em 2018, a alienação eleitoral (brancos, nulos e abstenções) nas eleições presidenciais chegou a 30,87%. E nas eleições para as governadorias chegou à média de 32,44%. Fortes sinais de desconfiança nos governos, nos políticos e na política.
Esse absenteísmo contribuiu para a ida do pêndulo político para o populismo de extrema direita e ajudou a eleger Jair Bolsonaro com a bandeira da antipolítica e da corrupção. Mas agora a demanda central do eleitorado é a socioeconomia. Para conseguir conversar melhor com a sociedade, as candidaturas vão precisar convergir para o centro e centro-esquerda do espectro político. O pêndulo vai nesta direção. Quem vai, e como vai, fazer este movimento e atrair a atenção dos eleitores?

Veja Também

Bolsonaro vai a posto médico do Planalto; governo não informa motivo

PF diz que Bolsonaro atuou para desinformar sobre urnas em live

Lula tem 48% dos votos no 1º turno, Bolsonaro soma 22%; Moro, 9% e Ciro, 7%, diz Datafolha

O tabuleiro político está em movimento. Estamos na fase de agregação de forças e alianças. Convém prestar atenção no protagonismo de Gilberto Kassab (PSD). Ele percebeu bem a tendência política pendular para o centro e centro-esquerda, bem como a necessidade de “agregação dos contrários”. Não será candidato a nada e, como presidente do PSD, vai atuar para eleger 55 deputados federais e costurar alianças político-eleitorais para 2022.
Se tiver sucesso, vai fazer parte da construção da governabilidade em 2023. Convém, também, prestar atenção em Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB e faz parte da mesma movimentação pendular. Sem um mínimo de “convergência dos contrários”- como agora na Alemanha -, será difícil governar o Brasil em 2023.
Convém perguntar como é que as candidaturas vão conseguir dialogar com a sociedade. Como engajar o absenteísmo e diminuir a alienação eleitoral? Como conseguir, por exemplo, conversar com o eleitorado mais jovem (16 a 24 anos), que representa aproximadamente 15% do total de eleitores e que conviveu mais com a antipolítica, a partir de 2013?
Adam Przeworski mostra que as democracias não têm conseguido melhorar a vida das pessoas. Isso deixa parte do eleitorado vulnerável às “soluções mágicas” de populistas. Ao mesmo tempo, mudanças nas sociedades e no modo de vida das pessoas levam ao medo do futuro. O engajamento do absenteísmo passa pela capacidade convocatória de candidaturas com empatia e experiência. Vem daí a volta para a Política. A solução passa pela Política.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Partido Político Política Congresso Nacional Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados