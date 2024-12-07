Mercado financeiro capixaba antevê necessidade de novo ajuste fiscal no ES

Andei conversando com alguns formadores de opinião do empresariado capixaba. Há, em curso, conjecturas sobre a iminente necessidade de adequação do ajuste fiscal capixaba.

Olhando para os efeitos da reforma tributária a partir de 2026 , para o fim dos incentivos fiscais em 2032, e para o incremento gradual do envelhecimento da população, estima-se que poderá haver queda de receitas e aumento de despesas (previdenciárias principalmente).

Com esta antevisão, para proteger o grau Nota A do estado no Tesouro Nacional, o mercado sugere um processo de redução e reestruturação de gastos, via reforma administrativa e reforma previdenciária. Além disto, mais a longo prazo prevê-se o esgotamento da economia do petróleo, fonte importante de receitas para o Estado.

Necessidade de adequação do ajuste fiscal capixaba Crédito: Shutterstock

Além do rigoroso controle do fluxo de caixa, o governo estadual tem se beneficiado de receitas extraordinárias. Receitas extraordinárias do petróleo, que resultaram no Fundo Soberano. Receitas extraordinárias de transferências federais na pandemia. Congelamento de reajustes para o funcionalismo na pandemia. E a iminente receita extraordinária do recente acordo com a Vale, com fluxo para 2025 em diante.

Uma reforma administrativa ao longo de 2025 e 2026 teria impacto no Orçamento para 2027. E daí em diante. Esta é a antevisão do mercado, com o proverbial dito popular: “Antes prevenir do que remediar”.

O Espírito Santo já passou pelas dores do desajuste fiscal. Na década dos 1980s, a chamada década perdida, a hiperinflação tornou a gestão fiscal um exercício permanente de “fugir para a frente” e pedalar. Uma forma de pedalar era atrasar o pagamento do funcionalismo por alguns dias, para operar no “overnight” e criar receitas de juros.

Com o Plano Real a partir de 1994 costuma-se lembrar que a bicicleta caiu. A redução abrupta dos juros derrubou as receitas financeiras e levou a um ciclo de atrasos no pagamento da folha de pessoal. Formou-se um círculo vicioso, inclusive porque era proibido e complicado demitir pessoal.

O problema fiscal do Espírito Santo nunca foi de estoque, mas sim de fluxo. Até hoje, ainda mais depois do ciclo de ajustes fiscais a partir de 2003, o endividamento estadual é relativamente irrelevante. Vem daí, também, a Nota A.

O mercado conjectura que o ciclo virtuoso de receitas extraordinárias poderá se esgotar nos próximos anos. O que nos levaria ao caminho da reestruturação e corte de gastos. Assim, cabe instalar um processo de análise da qualidade dos gastos. E de reestruturação de gastos de custeio, para ampliar a capacidade de investimentos com recursos próprios.

Pode-se acelerar, também, a opção de parcerias público privadas nas áreas de saneamento, educação e saúde. E repensar a possibilidade de privatização do Banestes e da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).