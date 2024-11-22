Governo Lula: os desafios do segundo biênio em clima de desesperança

Lula pode caminhar para o segundo biênio do seu governo com perspectivas reais de apontar para uma agenda de futuro e superar o clima de ceticismo e desesperança da sociedade e do establishment. É nessa direção que poderão convergir as articulações e medidas em curso.

De pronto, deveremos ter o encaminhamento ao Congresso Nacional do “pacote” de reestruturação e corte de gastos. Na sequência, já entrando em 2025, as sucessões na Câmara e no Senado. A busca da governabilidade.

Mas para desembocar numa agenda de futuro, o segundo biênio precisa costurar políticas públicas que reconquistem e recomponham a chamada classe C. Precisa, também, aproveitar que 2025 é ano ímpar, sem eleições, e retomar foco na agenda político-institucional. Refundar as instituições. Um longo processo que precisa ser iniciado.

Os pré-requisitos para trilhar esses caminhos foram consolidados nessas últimas semanas. Para usar a feliz expressão de Maria Cristina Fernandes, Lula “recuperou a posse da bola”. Ou seja, recuperou o poder de agenda e a liderança para articular novos caminhos.

Ela se refere tanto à construção da reunião do G20 no Rio de Janeiro quanto à articulação da visita de Estado de Xi Jinping em Brasília. No G20 a diplomacia brasileira conseguiu uma rara declaração final com pautas concretas de combate à fome e a pobreza no mundo, além de compromissos com as mudanças climáticas e com o multilateralismo. Já a visita de Jinping estreitou as relações estratégicas entre China e Brasil e produziu 37 memorandos.

Tanto o G20 quanto a visita de Estado resultam em claras agendas de futuro para o Brasil. Bases para um novo projeto de país, em pleno século XXI. Para completar a semana, foi anunciado o acordo entre o Ministério da Fazenda e as Forças Armadas sobre a contribuição do Ministério da Defesa ao pacote de gastos. Acordo difícil.

Quanto aos gastos, ainda resta saber se o Congresso vai dar a sua contribuição, deixando de lado a sua proverbial prática de criar despesas, inclusive com a explosão de gastos com emendas parlamentares clientelistas e ineficazes. Restará também saber se o Congresso vai enfrentar a revisão e diminuição das renúncias tributária de R$ 540 bilhões incrustadas na proposta orçamentária a ser aprovada para 2025.

Na trilha para uma agenda de futuro e projeto de país, o governo Lula precisa reconquistar e recompor a classe C. Lembrando que ela foi impulsionada nos governos anteriores de Lula. Trata-se da chamada pequena burguesia, que integra a massa de trabalhadores insatisfeita com as elites.

Mangabeira Unger ressaltou bem que que o horizonte de anseios desses pobres, muitas vezes desorganizados, em vez de ser proletário é ser pequeno burguês. Para ele, a maioria quer ter uma pequena fazenda, um comércio, uma lojinha, um serviço técnico pelo qual possa cobrar e viver. Esse fenômeno está presente tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, por exemplo.

presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a adesão de 82 países à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, principal tópico da presidência brasileira no G20 no Rio Crédito: TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Mas uma agenda de futuro restará incompleta se não construir um legado institucional. O contrato social da Constituição de 1988 está vencido. É preciso retomar reformas políticas e institucionais. Modernizar o poder judiciário. Superar o déficit de representatividade do Congresso Nacional, começando pela reforma do sistema eleitoral para o sistema distrital misto. Um longo processo que precisa ser iniciado com força e liderança política.

Quanto ao poder executivo, uma reestruturação efetiva de gastos pode iniciar um processo gradual de melhoria da qualidade das políticas públicas. Na direção da agenda de futuro.