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Investimentos

O final de ano mostra boas notícias para a economia do Espírito Santo

Economia do consumo é a nova direção, com ênfase em logística e turismo; no meio tempo, a economia do petróleo tem representado participação relevante no PIB e no Orçamento do ES

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 10:43

Públicado em 

29 nov 2024 às 10:43
Antônio Carlos de Medeiros

Colunista

Antônio Carlos de Medeiros

A economia capixaba começou a ganhar tração para uma virada de chave. Na direção de ampliar a participação no PIB estadual da economia de serviços. Em 2032, como sabemos, terminam os incentivos fiscais, esteios relevantes para o crescimento do PIB.
A nova direção é a economia do consumo, com ênfase em logística e turismo. No meio tempo, a economia do petróleo tem representado participação relevante no PIB e no Orçamento do ES. Com efeito positivo na grade de novos investimentos em infra-estrutura.
A nova Proposta de Lei Orçamentária, teve um crescimento significativo, passando para R$ 29 bilhões. É um volume relevante, considerando o tamanho relativo do Estado. Ao mesmo tempo, o governador Renato Casagrande registrou nesta semana que nos últimos seis anos (2019-2024) foram realizados R$ 16 bilhões em investimentos pelo Orçamento estadual.
Projeto do Porto Central, em Presidente Kennedy
Projeto do Porto Central, em Presidente Kennedy:  foi anunciado nesta semana o início das obras da primeira fase  Crédito: Divulgação
Na área de Turismo, a Secretaria de Turismo passa de uma participação de R$ 22,5 milhões em 2024 para R$ 36, 3 milhões em 2025. Mostra uma virada de chave em termos de prioridade. Sabendo-se que o turismo é uma atividade privada, verifica-se uma miríade de novos investimentos, tanto no litoral quanto nas montanhas. Outra vez: está ganhando tração.
O chamado Trade Turístico, a iniciativa privada, está em ação. As instituições como a Fecomércio e o Sebrae também. Alguns números. O setor de turismo foi responsável por 8,2% dos empregos gerados no segundo trimestre de 2024, próximo à média nacional de 9,2%. São dados do Boletim da Economia do Turismo. Mostrando o crescimento das receitas do turismo e a geração de empregos. A economia do consumo, importante para o ES chegar a 2032.
Na área logística, foi anunciado nesta semana o início das obras da primeira fase do Porto Central, em Presidente Kennedy, no sul do estado. O Porto poderá ter até 20 milhões de metros quadrados de área operacional. O governador Casagrande enfatizou que “com a chegada do Porto Central faremos no Sul o mesmo o mesmo que estamos fazendo no Norte”, referindo-se ao planejamento estratégico que está em curso no entorno de Aracruz.
Em Aracruz, se consolida novo “Hub” do processo de desenvolvimento do estado. O chamado Parklog/ES, com planejamento em curso, tem a intenção de alavancar uma plataforma na região. Em Aracruz, a zona portuária primária terá 30 milhões de metros quadrados. O epicentro são os terminais portuários de Barra do Riacho. E o “Hub” congrega os municípios de Fundão, Serra, João Neiva, Ibiraçu, Sooretama e Colatina.

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À frente do Projeto Parklog está o vice-governador Ricardo Ferraço, que tem enfatizado a sua importância estratégica. Na direção de reajustar o perfil econômico do ES às mudanças da reforma tributária, em 2032.
Ganhando tração para a economia de serviços.

Antônio Carlos de Medeiros

E pos-doutor em Ciencia Politica pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaco, aos sabados, traz reflexoes sobre a politica e a economia e aponta os possiveis caminhos para avancos possiveis nessas areas

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