É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas
Julgamento de Bolsonaro é o prenúncio de uma nova era na política brasileira
A rejeição do populismo. A moderação. O empreendedorismo. O espírito capitalista. A ética protestante. A cosmovisão social liberal. Da guerra ideológica com polarização e anomia social para uma provável porta de saída do populismo
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00