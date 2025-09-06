Antônio Carlos de Medeiros
Antônio Carlos de Medeiros
É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Julgamento de Bolsonaro é o prenúncio de uma nova era na política brasileira

A rejeição do populismo. A moderação. O empreendedorismo. O espírito capitalista. A ética protestante. A cosmovisão social liberal. Da guerra ideológica com polarização e anomia social para uma provável porta de saída do populismo

Publicado em 06/09/2025 às 03h00


