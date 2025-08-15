É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas
Governo do ES pisa no acelerador para atração de novos investimentos
Trata-se agora de acelerar o processo de “vender o ES” também no ambiente internacional. Neste ambiente, o mercado produtivo e o mercado financeiro já constataram que há grande apetite para novos investimentos
