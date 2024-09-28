Eleitores preferem síndicos a profetas do apocalipse: a polarização em declínio?

A quase uma semana do primeiro turno, as eleições municipais de 2024 indicam a ascensão de três resultantes a serem ainda confirmadas pelas urnas – a julgar pelas pesquisas de intenções de votos nas capitais e maiores cidades.

O voto ideológico é superado pelo voto por entregas de serviços e boa gestão. Impensável até bem pouco tempo. Os eleitores parecem preferir um bom síndico das suas cidades, em vez de escolher algum profeta do apocalipse.

(Na Grande Vitória , por exemplo, é alta a probabilidade de reeleição de prefeitos bem avaliados. Eleições dos incumbentes, por assim dizer).

Não é pouca coisa. Resulta no declínio da extrema direita e da extrema esquerda. Do ponto de vista da política eleitoral resulta no renascer da teoria da centralidade de Anthony Downs: a política eleitoral converge para o centro e para a moderação.

(Aliás, também nos Estados Unidos as avaliações de pesquisas apontam para opções de mais moderação e centralidade. Opção que foi acentuada pela entrada de Kamala Harris na disputa presidencial ).

Polarização está menor? Crédito: Amarildo

A segunda resultante é a diminuição da fragmentação partidária. Tanto porque a Cláusula de Barreira segue crescendo até 2030, quanto porque a preferência por moderação e entrega direciona a bússola política para o centro – com viés de centro-direita. A CONFERIR.

A terceira resultante é a modificação do tabuleiro de alianças políticas – como sempre acontece em períodos pós-eleitorais.

Novo tabuleiro que vai valer principalmente para a sucessão na Câmara Federal, mas também, em menor escala, para a sucessão no Senado da República.

Vai valer, ainda, para a calibragem das expectativas políticas e econômicas para 2026 e depois. Poderemos dizer em novembro: “Habemus” barômetro político para 2026. A CONFERIR.

É esse novo barômetro político que, reacomodando forças e lideranças políticas, poderá levar o presidente Lula a avaliar a necessidade de reforma e recomposição ministerial. Seja para espelhar a mediana partidária na Câmara Federal, seja para — ouvindo a voz das urnas — representar uma nova Frente Ampla.

Um potencial declínio da polarização vai requerer a formação de novo consenso no país.