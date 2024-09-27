Eleições 2024: entenda como funciona a votação para vereador

As Eleições 2024 estão chegando. No dia 6 de outubro, eleitores de todo o país vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Muitas dúvidas surgem sobre o pleito, mas uma das maiores é: como funciona o sistema de votação para a escolha dos representantes das Câmaras Municipais?

Para eleger os prefeitos, o sistema é simples — é eleito o candidato mais votado. No entanto, na votação para vereador, o processo é mais complexo.

Câmara de Vitória: votação para vereador ocorre apenas no primeiro turno Crédito: Ricardo Medeiros

Número de cadeiras por município

Para começar, é importante ressaltar que, nessa disputa, não existe segundo turno. Todos os vereadores são definidos no primeiro turno.

A quantidade de cadeiras na Câmara Municipal varia de acordo com a população de cada cidade, variando de 9 a 55 vereadores, conforme estabelecido pelo art. 29, inciso IV, da Constituição Federal.

Até 15 mil habitantes - 9 vereadores

15 mil até 30 mil habitantes - 11 vereadores



30 mil a 50 mil habitantes - 13 vereadores



50 mil a 80 mil habitantes - 15 vereadores



80 mil a 120 mil habitantes - 17 vereadores



120 mil a 160 mil habitantes - 19 vereadores



160 mil a 300 mil habitantes - 21 vereadores



300 mil a 450 mil habitantes - 23 vereadores



450 mil a 600 mil habitantes - 25 vereadores



600 mil a 750 mil habitantes - 27 vereadores



600 mil a 750 mil habitantes - 27 vereadores



900 mil a 1 milhão e 50 mil habitantes - 31 vereadores



1 milhão e 50 mil a 1 milhão e 200 mil habitantes - 33 vereadores



1 milhão e 200 mil a 1 milhão e 350 mil habitantes - 35 vereadores



1 milhão e 350 mil a 1 milhão e 500 mil habitantes - 37 vereadores



1 milhão e 500 mil a 1 milhão e 800 mil habitantes - 39 vereadores



1 milhão e 800 mil a 2 milhões e 400 mil habitantes - 41 vereadores



2 milhões e 400 mil a 3 milhões de habitantes - 43 vereadores



3 milhões a 4 milhões de habitantes - 45 vereadores



4 milhões a 5 milhões de habitantes - 47 vereadores



5 milhões a 6 milhões de habitantes - 49 vereadores



6 milhões a 7 milhões de habitantes - 51 vereadores



7 milhões a 8 milhões de habitantes - 53 vereadores



Mais de 8 milhões de habitantes - 55 vereadores



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Na hora de votar

Na urna eletrônica, o voto para vereador vem antes do voto para prefeito. Os candidatos possuem um número que contém 5 dígitos. O eleitor tem a opção de votar em um candidato de sua preferência, ou de votar apenas na legenda. Para isso, basta digitar os 2 dígitos correspondentes ao número do partido.

Como funciona o sistema proporcional

A escolha dos vereadores é feita por meio do sistema proporcional de votos. Ele é baseado em dois quocientes que determinam a quantidade de cadeiras que cada partido terá e a quantidade mínima de votos que um candidato deve atingir para poder ser eleito. É por causa desse sistema que um candidato menos votado pode ser eleito enquanto outro candidato mais votado pode ficar de fora.

Quociente Eleitoral (QE) = votos válidos ÷ cadeiras na Câmara Municipal

O Quociente Eleitoral (QE) é o resultado da divisão entre a quantidade de votos válidos (excluídos os votos em branco e nulos) pelo número de cadeiras na Câmara Municipal que a cidade possui. Ele define a quantidade mínima de votos que o partido precisa obter para ter direito uma ou mais cadeiras. Importante ressaltar que o candidato só estará apto a ser eleito se obtiver uma quantidade de votos de no mínimo 10% do Quociente Eleitoral.

Quociente Partidário (QP) = N° de votos do partido/federação ÷ Quociente Eleitoral

Já o Quociente Partidário (QP) é o resultado da divisão entre o número de votos do partido/federação pelo Quociente Eleitoral. Ele define a quantidade de cadeiras que cada partido/federação terá direito na Câmara Municipal.

Exemplo

Imagine que, em uma cidade do Espírito Santo, existam dois partidos, o A e o B. Nessa cidade, a Câmara Municipal possui 15 cadeiras e 80 mil votos válidos. Neste cenário, o Quociente Eleitoral seria 80 mil ÷ 15 = 5.333,333… (as casas decimais são desprezadas). Ou seja, seriam necessários 5.333 votos para um candidato estar apto a ser eleito.

Feito o cálculo do quociente eleitoral, vamos agora calcular os quocientes partidários. O partido A obteve 60 mil votos, portanto, o QP será 60 mil ÷ 5.333 = 11,25. Neste caso, o partido terá 11 cadeiras na Câmara.

Já o partido B obteve apenas 20 mil votos. Seu QP será 20 mil ÷ 5.333 = 3,75, ou seja, terá 3 cadeiras.

Dentro do partido A, os 11 candidatos mais bem votados e que o número de votos foi ao menos 10% do Quociente Eleitoral, estarão eleitos. No partido B, os 3 mais bem votados e que atingiram o pré-requisito também ocuparam as cadeiras.

Sobras

O partido A ficou com 11 cadeiras e o partido B ficou com 3, sobrou 1 cadeira. Para concorrer a essa vaga que sobrou, somente os partidos que obtiveram pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos que obtiveram pelo menos 20% do mesmo quociente.

A distribuição das sobras ocorre pelo cálculo da média de cada partido ou federação, que por sua vez é determinado pela quantidade de votos válidos a ele atribuída dividida pelo respectivo quociente partidário acrescido de 1. Ao partido ou à federação que apresentar a maior média, caberá uma das vagas que sobram. A operação deverá ser refeita enquanto houver sobras de vagas restantes.

Federações

As Eleições Municipais deste ano contam com uma novidade: as Federações Partidárias, que tomam o lugar das antigas Coligações. São basicamente a mesma coisa, com a diferença que as Federações possuem um caráter mais duradouro, pois devem ter a duração mínima de quatro anos.