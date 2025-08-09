É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas
Donald Trump continua atuando com motivações imperiais
Intuo que o modo imperador de Trump empareda os membros da Aliança Oidental e o Brasil. Mas deverá valer a lógica do bambu: enverga mas não quebra
