Dois fatos importantes com legados para a economia e a cultura no ES

É relevante registrar aqui dois fatos que podem ter efeitos positivos de “longue durée” na economia e na cultura capixaba.

Fatos que deixarão legados e referências para a formação de uma cultura de empreendedorismo e valorização da poupança na sociedade e no setor público, com olhar para o futuro.

O primeiro fato, já divulgado pelo governador Renato Casagrande e repercutido aqui neste espaço da Gazeta por Iuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga , é que o Fundo Soberano do Espírito Santo foi eleito o 3º melhor do mundo e o melhor da América Latina. O Fundo foi criado no segundo mandato de Casagrande.

O saldo do Fundo Soberano para 31 de março de 2025 é da ordem de R$ 1,945 bilhões, relativamente robusto para o tamanho do PIB capixaba.

É uma política de Estado que está dando certo. Estimular poupança e investimentos para mudar o perfil da economia regional e proteger as próximas gerações, reduzindo a dependência da economia de petróleo e gás.

As reservas brasileiras estão perdendo tração, até o horizonte estimado de 2050. A não ser que haja tempo hábil para a exploração sustentável das reservas da margem equatorial do país.

O Fundo direciona, como se sabe, investimentos para inovação, com startups , e para novos empreendimentos voltados para o desenvolvimento sustentável, principalmente a nova indústria, com debêntures.

O Fundo de Investimento em Participações (FIP Funses1), vinculado ao Fundo Soberano, já aprovou R$ 66 milhões em investimentos em startups. Além disto, e como efeito multiplicador, cerca de 200 startups foram aceleradas digitalmente. A gestora do Fundo, a Quartzo Capital, estima que os valores investidos pelo Funses atraíram outros R$ 100 milhões.

Já o outro Fundo de Debêntures apoiou R$ 156 milhões em emissões de debêntures pelo programa Funses ESG, direcionados a projetos da nova indústria, principalmente.

A criação e operação do Fundo Soberano está construindo um legado de inovação tecnológica e uma cultura de empreendedorismo e poupança. Legado para as próximas gerações.

Fundo Soberano Crédito: Jcomp/Freepik

Já o segundo fato a ser ressaltado, na direção de propagação de legados para as próximas gerações, é a homenagem que a Universidade de Vila Velha (UVV) vai prestar na quarta-feira da próxima semana (9/4) ao empresário capixaba Fernando Aboudib Camargo.

Será outorgado a ele o Título de Doutor Honoris Causa.

Fernando Camargo, como se sabe, é um dos maiores empresários do Brasil. E notabilizou-se, aqui e acolá, por sua capacidade de empreender e investir no Brasil e no exterior – e por sua antevisão tanto dos movimentos do mercado empresarial quanto do ecossistema econômico e político do país.

Trata-se, portanto, de uma homenagem que poderá espraiar pela sociedade um registro de um legado aos jovens empreendedores capixabas. Espraiar a cultura da poupança, do investimento e da visão de futuro.

Realizada no âmbito de uma renomada universidade, a UVV, a homenagem poderá impulsionar a formação de líderes e de talentos. Vai repercutir nas redes sociais e na mídia.

Fundada em 1974, a UVV é hoje um caso de sucesso. Obteve a credencial de universidade em 2011. E tornou-se a primeira universidade privada do Espírito Santo.

Hoje, a UVV está no ranking do Higher Education” (THE) e do QS World University Ranking, que enumera as melhores instituições de ensino superior do mundo. Entre 2021 e 2025 ela subiu 100 posições no ranking das universidades da América Latina e Caribe.

Em 2023, pelo sexto ano consecutivo, a UVV alcançou o primeiro lugar entre as instituições de ensino privadas com fins lucrativos, no conceito do MEC e Inep.

Através da educação de qualidade ela contribui para a formação de novos talentos e novos empreendedores.

Vem desse mote a homenagem a Fernando Camargo.