É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas
Bolsonaro recorre à prática de alianças políticas tácitas
Presidente dá uma no cravo e outra na ferradura. É a sua forma para, ao mesmo tempo, falar para o seu público-alvo e abrir caminhos para as agendas dos seus ministros-âncoras na economia
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00