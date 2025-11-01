Antônio Carlos de Medeiros
Antônio Carlos de Medeiros
É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

As tensões entre a democracia e o populismo e os dilemas políticos do Brasil

Na expansão do populismo está o fenômeno das redes sociais e a operação dos algoritmos das Big Techs. O estímulo ao conflito e a gênese do caos na política

Publicado em 01/11/2025 às 03h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.