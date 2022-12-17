A relativa importância geoeconômica e geopolítica do ES no Brasil

As mudanças recentes na geoeconomia e na geopolítica globais tendem a ampliar a importância natural do Espírito Santo . Vamos lembrar que o Estado tem uma das economias mais globalizadas e privatizadas do Brasil, em termos relativos.

Nos anos 1970, o avanço da globalização levou os governos militares a reconhecerem o papel geopolítico capixaba. O que resultou na implantação de grandes projetos relevantes para o equilíbrio do balanço de pagamentos do país: Aracruz Celulose, CST, e expansão da Vale do Rio Doce, entre outros.

Depois, já nos anos 1990, com a adoção do planejamento nacional centrado na ideia de “eixos de desenvolvimento”, a importância do Estado aumentou. Mas ela foi pouco explorada na época. E depois.

Não houve, ainda, suficiente capacidade política e operacional para conectar satisfatoriamente o Estado aos principais eixos regionais e nacionais de desenvolvimento. O Centro-Leste é um desses eixos que precisam ser mais otimizados. A procrastinação do projeto da Serra do Tigre, por três décadas, é um exemplo.

Está claro que o ES ampliou, mais recentemente, a sua condição de plataforma logística no país, com o crescimento do e-commerce. Vai, agora, precisar ampliar mais, com a “desglobalização” e o “nearshoring”. E com o recente rearranjo na geoeconomia e geopolítica globais.

A reindustrialização nacional e o necessário avanço, por exemplo, da cadeia produtiva da saúde (produção de IFA no Brasil) são tendências nas quais o Estado precisa se inserir. Ainda mais agora, quando deve ir ao topo da agenda nacional a necessária ampliação da pauta de importações e, ao mesmo tempo, do necessário avanço das exportações, sem causar desequilíbrios externos. A maior abertura comercial do Brasil.

Seja com a cadeia produtiva da saúde; seja com a ampliação dos projetos ESG advinda da mudança da política para a Amazônia; seja, ainda, com o avanço do agronegócio e da reindustrialização transversal: nesse contexto, o ES tem promissoras janelas de oportunidade.

Portanto, a adoção de uma estratégia de desenvolvimento de amplitude regional e nacional, e não apenas estadual e local, volta a ser uma oportunidade. Sincronizar o local e estadual com o regional e nacional. No dialeto economês, seria a combinação, sempre necessária, de vetores endógenos e vetores exógenos no desenvolvimento estadual/regional.

Nessa estratégia, o “desenvolvimento estadual” precisa estar conectado a uma rede que englobe, pelo menos, os seus Estados limítrofes e toda a sua hinterlândia, no clássico raio de mil quilômetros da “área de influência” do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, precisa estar conectado às suas ligações externas, na Ásia, nos EUA e na Europa.