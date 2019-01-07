Angelo Passos
Angelo Passos
É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

Pequenos negócios do ES avançam nas exportações

Os micro e pequenos negócios representam 40,8% das empresas exportadoras no Brasil. No Espírito Santo, a participação é maior: 41,3%

Publicado em 07/01/2019 às 11h44
Atualizado em 08/10/2019 às 11h50


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.