Novo salário mínimo da discórdia

Ilustração do artigo de Angelo Passos Crédito: Amarildo

O salário mínimo tem poder de compra na proporção indicada pelo nome. Em contrapartida, sempre concentrou o abundante potencial de combustão política. Bolsonaro conseguiu mexer com as duas coisas logo no primeiro dia de governo.

O orçamento da União para 2019 previa o mínimo de R$ 1.006, mas era necessário confirmar o valor. Temer deixou a tarefa para o sucessor. O decreto assinado pelo presidente estreante e publicado no dia 1º em edição extra do Diário Oficial da União reduziu o valor para R$ 998. Tirou R$ 8 por mês do bolso do trabalhador.

Percentualmente, houve um bom avanço: 4,6% mais do que R$ 954, em 2018. Mesmo assim, a diminuição do montante antes anunciado cria polêmica política. Mexe diretamente com 48 milhões de trabalhadores – público alvo de sindicalistas e estrategistas eleitorais. Embora cercada de explicações técnicas, a definição do valor gera exploração até de viés ideológico. “O ajuste fiscal do novo governo está começando com o dinheiro dos pobres” – dirão opositores, demagogos e oportunistas de plantão.

O reajuste do salário mínimo obedece a uma fórmula que leva em consideração o resultado do PIB de dois anos antes e a variação da inflação medida pelo INPC do ano anterior. No valor do mínimo de 2019 também está embutida uma compensação pelo minguado aumento de apenas 1,81% em 2018 (o menor em 24 anos).

O fato de a inflação ter ficado em patamar inferior à meta em 2018, permitiu que o mínimo fosse fixado em R$ 998 em 2019. Com isso, o governo produz um alívio nas suas contas. De acordo com cálculos do Tesouro, cada R$ 1 de elevação do mínimo resulta em R$ 302,1 milhões de despesas, em função do efeito nos benefícios previdenciários (que incluem Previdência, assistência social e seguro-desemprego). Com base nessa estimativa, o governo vai poupar R$ 2,4 bilhões. Não é um ganho de caixa tão expressivo, porém não desprezível na situação fiscal atual, precaríssima.