Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Novo impulso para as exportações por portos a partir do Espírito Santo

Ferro gusa cresce nas exportações de commodities pelos portos do Espírito Santo. Dois novos embarques, com destino à China, atingiram quase 100 mil toneladas

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

04 set 2020 às 05:00
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Vista aérea do Porto de Vitória, onde está a fábrica da TechnipFMC
Vista aérea do Porto de Vitória: Estado ganhou nova rota de exportação de ferro gusa Crédito: Codesa/Divulgação
Em 2019, o Porto de Vitória exportou 820 mil toneladas de ferro gusa vindas de Minas Gerais e embarcadas no terminal de Paul, em Vila Velha. Trata-se de volume 29% maior em comparação com o ano anterior. Este registro merece ser feito em função do crescimento da presença desse produto na movimentação portuária do Estado.
A novidade mais recente é que a VLI, companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos, desenvolveu uma nova rota para exportação de ferro gusa pelo litoral capixaba. Dois embarques já foram realizados pelo Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS), em Vitória, totalizando quase 100 mil toneladas, com destino ao mercado chinês. É o maior comprador dessa matéria-prima para fabricação de aço.

Veja Também

Posição do governo Bolsonaro pode afetar exportações do ES

Exportações do ES começam o segundo semestre em alta

Acordo internacional vai facilitar exportações do Espírito Santo

Na solução desenhada, a carga é capturada em terminais ferroviários de Minas Gerais (que exporta anualmente cerca de 2,3 milhões de toneladas de ferro gusa) e segue por ferrovia até o litoral capixaba. O novo ponto de embarque permite o acesso de navios de grande porte, fator competitivo fundamental para atender a China, que vem ganhando cada vez mais representatividade na compra do insumo brasileiro. Para o ferro gusa, os embarques no TPS poderiam chegar a 70 mil toneladas.
A VLI informa que seguirá com as operações no Porto de Paul (para navios de até 40 mil toneladas) e que "continuará trabalhando junto à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) e outros parceiros para viabilizar também os embarques por meio do Terminal de Capuaba e/ou Cais Comercial". Os sinais de melhora da economia chinesa deve se refletir na demanda por ferro gusa (insumo produzido, calcula-se, desde aproximadamente três mil anos antes de Cristo).

Veja Também

Brasil volta a ficar entre os mais bem avaliados em ranking mundial

Economia capixaba sente mais a retração internacional

ES registra a maior exportação mensal de café conilon da história

O Espírito Santo foi um dos Estados pioneiros na fabricação de ferro gusa. O processo começou em 1945, quando a Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi) colocou em operação o seu alto forno.

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Porto de Vitória Estrada de Ferro Vitória a Minas China
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados